Pronostico Spezia-Cosenza: statistiche, quote e analisi Serie B

Il prossimo incontro tra Spezia e Cosenza in Serie B si preannuncia come una delle sfide più incerte della giornata. Entrambe le squadre stanno attraversando un periodo complicato, ma il bilancio storico e le statistiche recenti suggeriscono che il match potrebbe riservare sorprese fino all’ultimo minuto. L’attenzione sarà puntata non solo sui risultati delle due formazioni, ma anche su alcuni giovani protagonisti che stanno emergendo nel panorama calcistico italiano.

Statistiche e curiosità: lo Spezia in casa resta imbattuto contro il Cosenza

Osservando il cammino delle due formazioni, si nota come lo scontro tra Spezia e Cosenza sia sempre stato caratterizzato da grande equilibrio. Ecco alcuni dati utili per contestualizzare il match:

Nei sette precedenti in Serie B tra le due squadre: 4 pareggi (di cui gli ultimi tre consecutivi, due dei quali terminati 0-0); 2 vittorie per lo Spezia ; 1 vittoria per il Cosenza .

tra le due squadre: Dal 2018/19, lo Spezia non ha mai perso in casa contro il Cosenza : 2 vittorie e 1 pareggio nelle partite casalinghe.

non ha mai perso in casa contro il : 2 vittorie e 1 pareggio nelle partite casalinghe. Lo Spezia arriva da due sconfitte consecutive, rischiando il terzo KO di fila (evento che manca da inizio stagione quando in panchina c’era Massimiliano Alvini ).

arriva da due sconfitte consecutive, rischiando il terzo KO di fila (evento che manca da inizio stagione quando in panchina c’era ). Il Cosenza ha collezionato 17 sconfitte stagionali, peggio hanno fatto solo Salernitana e Cittadella (18).

Nonostante le difficoltà, lo Spezia si distingue per la grande attività offensiva: con 1129 tocchi in area avversaria, guida la classifica della Serie B in questa statistica, mentre ne ha concessi solo 678, dimostrando solidità difensiva.

A livello individuale, spiccano i nomi di Salvatore Esposito, centrocampista dello Spezia a quota 7 reti stagionali, e di Francesco Pio Esposito, vice capocannoniere del campionato con 16 gol, tra i migliori under della stagione insieme a Cristian Shpendi e Davide Bragantini. Sull’altro fronte, occhi puntati su Gabriele Artistico del Cosenza, giovane attaccante già a segno sei volte e tra i più prolifici della sua età.

Entrambe le squadre cercano riscatto dopo due sconfitte di fila. Lo Spezia vuole capitalizzare il fattore campo, mentre il Cosenza punta a interrompere la propria striscia negativa e a migliorare una classifica complicata.

In conclusione, Spezia e Cosenza si preparano a una sfida dal pronostico aperto e ricca di spunti statistici. I precedenti equilibrati e la presenza di giovani talenti rendono il match particolarmente interessante per gli appassionati. Le quote delle scommesse, alla luce dell’equilibrio tra le due formazioni, restano molto vicine, riflettendo l’incertezza del risultato finale.

