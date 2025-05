Pronostico Siviglia-Real Madrid: statistiche, analisi e quote

Il Ramon Sanchez Pizjuan si prepara ad accogliere una delle ultime grandi sfide della stagione di Liga: Siviglia contro Real Madrid. Due squadre che, nonostante obiettivi ormai ridotti, arrivano a questa partita con motivazioni differenti e la voglia di chiudere il campionato con una prestazione degna. Da un lato, i padroni di casa hanno appena conquistato la salvezza; dall’altro, i blancos di Ancelotti vogliono salutare il loro tecnico con una vittoria prima del suo prossimo incarico internazionale.

Statistiche e stato di forma: il Siviglia cerca riscatto in casa

Il Siviglia si presenta a questo appuntamento con il morale finalmente risollevato dopo un lungo periodo negativo. La vittoria contro il Las Palmas ha rotto un digiuno che durava dal 9 marzo, garantendo la permanenza in massima serie. Tuttavia, il rendimento al Pizjuan è stato tutt’altro che esaltante: 6 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in 18 gare, con una striscia di 8 partite consecutive senza successi casalinghi. Il dato positivo arriva da Dodi Lukebakio, autore di 11 gol, che si conferma il punto di riferimento offensivo della squadra. In difesa, invece, la fragilità è stata evidente con 8 gare di fila subendo almeno una rete.

Ultimi 10 incontri per il Siviglia: 2 vittorie, 2 pareggi, 6 sconfitte

Percentuale di reti segnate tra il 76′ e il 90′: 25%

Non vittoriosi in casa da 8 gare

I precedenti sorridono nettamente al Real Madrid: dal 2018 il Siviglia non vince contro i blancos e l’ultimo confronto diretto si è chiuso 4-2 per gli ospiti al Bernabeu. In casa, il Siviglia non riesce mai a ribaltare il risultato dopo essere andato sotto.

Il Real Madrid, ormai matematicamente secondo, arriva all’appuntamento con una rosa decimata dagli infortuni ma comunque forte di 5 vittorie nelle ultime 6 partite. Nonostante l’assenza di diversi titolari, la squadra vuole chiudere in bellezza, salutando Ancelotti e testando nuove soluzioni in vista della Coppa del Mondo per club.

Squadra Ultimi 6 risultati Posizione Gol stagionali top player Siviglia 2V, 2P, 6S 14° Lukebakio (11) Real Madrid 5V, 1S 2° Mbappé (28)

Tra i protagonisti attesi, spiccano Mbappé e Bellingham per il Real, mentre il Siviglia si affida ancora una volta a Lukebakio.

La sfida si preannuncia ricca di reti, con percentuali e pronostici favorevoli agli ospiti:

Vittoria Siviglia: 17%

Pareggio: 26%

Vittoria Real Madrid: 34%

Probabilità X2: 77%

Over 2.5 gol: 61%

Goal (entrambe a segno): 58%

Il risultato più probabile secondo le statistiche è 1-3 in favore del Real Madrid (14%).

In conclusione, il Siviglia ha già raggiunto il suo obiettivo minimo, mentre il Real Madrid vuole chiudere con orgoglio. Nonostante le assenze, la qualità di Mbappé e Bellingham può fare la differenza. Le quote favoriscono la vittoria degli ospiti, con percentuali importanti anche per l’Over 2.5 e il Goal. Segui le nostre analisi per non perderti nessun dettaglio sulle grandi sfide della Liga e preparati a vivere le emozioni degli ultimi novanta minuti!