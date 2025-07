Pronostico Sheriff Tiraspol-Utrecht: statistiche e quote chiave

La sfida tra Sheriff Tiraspol e Utrecht, valida per l’andata del secondo turno di qualificazione all’Europa League 2025-26, rappresenta un appuntamento importante nel panorama delle competizioni europee. L’incontro, programmato per giovedì alle 19:00, vede protagoniste due formazioni con storie e percorsi recenti molto diversi, ma accomunate dall’ambizione di accedere alla fase a gironi della seconda competizione continentale per club.

Statistiche e serie positiva dello Sheriff: imbattibilità interna da un anno

Il Sheriff Tiraspol arriva a questa sfida forte di una stagione iniziata positivamente. La squadra moldava ha infatti vinto quattro delle prime cinque partite ufficiali dell’anno, compresa una netta affermazione contro il Milsami, campione in carica del campionato nazionale. L’unica battuta d’arresto, una sconfitta per 2-1 contro il Prishtina nel ritorno del primo turno preliminare di Europa League, non ha compromesso il passaggio del turno grazie al largo vantaggio accumulato all’andata (4-0 con tripletta di Cyrille Bayala). Da segnalare che l’ultimo ko casalingo risale ad agosto 2024, e la squadra guidata da Victor Mihailov si è distinta per solidità difensiva, come testimoniato dallo 0-0 ottenuto contro il Petrocub nell’ultima gara di campionato.

Il Utrecht, invece, si presenta all’appuntamento europeo dopo una lunga assenza dalle competizioni continentali, avendo chiuso la scorsa Eredivisie al quarto posto. La formazione olandese, allenata da Ron Jans, ha disputato solo incontri amichevoli nella preparazione estiva, raccogliendo alcune sconfitte contro avversari come Charleroi, Waalwijk e FCSB, che hanno generato qualche perplessità sulla condizione della squadra. Tuttavia, il ritorno in Europa rappresenta un’opportunità di riscatto per il club olandese, fermatosi proprio al secondo turno nel 2020.

Sheriff Tiraspol : solida difesa, imbattuto in casa da quasi un anno

: solida difesa, imbattuto in casa da quasi un anno Utrecht : esordio stagionale in match ufficiali, forma ancora da valutare

: esordio stagionale in match ufficiali, forma ancora da valutare Quote scommesse: segno “Gol” a 1.70, “1X” a 1.90

Squadra Ultime 5 gare Risultato più recente Sheriff Tiraspol 4V 1P 0-0 vs Petrocub Utrecht 0V 3P 2S Sconfitta vs Charleroi

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa schierati con il 3-5-2 e gli ospiti con il 4-3-3. Il pronostico degli esperti indica una gara equilibrata, con entrambe le squadre in grado di segnare almeno una rete e il pareggio come risultato possibile.

In conclusione, la partita tra Sheriff Tiraspol e Utrecht si preannuncia combattuta e ricca di spunti tattici, con i moldavi forti della propria imbattibilità interna e gli olandesi determinati a tornare protagonisti in Europa. Le quote evidenziano un leggero favore per l’Utrecht, ma la solidità dello Sheriff lascia aperto ogni pronostico, rendendo il pareggio un esito tutt’altro che improbabile. Il segno “Gol” è stimato a 1.70, mentre la doppia chance “1X” si attesta a 1.90. Segui i nostri approfondimenti e resta aggiornato sulle analisi delle competizioni europee più avvincenti!