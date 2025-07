Pronostico Shakhtar-Ilves e statistiche Europa League 17/07

L’estate calcistica entra nel vivo con il ritorno dei preliminari di Europa League e Conference League, appuntamenti cruciali per molte squadre che ambiscono ad accedere alla fase a gironi delle competizioni continentali. La giornata di giovedì 17 luglio 2025 si preannuncia ricca di partite di grande interesse, tra cui spiccano i ritorni dei primi turni preliminari e i quarti di finale dell’Europeo Femminile in corso in Svizzera. Un fitto calendario che coinvolge club di diversi campionati e nazioni, segnando di fatto l’inizio della nuova stagione per molte formazioni.

Statistiche e quote: lo Shakhtar Donetsk a caccia della conferma

Nel panorama delle gare di ritorno del primo turno di qualificazione, riflettori puntati sul confronto tra Ilves e Shakhtar Donetsk. Gli ucraini, forti del roboante 6-0 ottenuto all’andata, partono nettamente favoriti nella sfida che si disputerà alle 18 in Finlandia. Il Shakhtar vanta una lunga tradizione europea e, pur trovandosi in una fase insolita della propria storia sportiva, sembra destinato a confermare senza troppi patemi il proprio passaggio al turno successivo.

Shakhtar Donetsk : 6 vittorie nelle ultime 7 partite internazionali

: 6 vittorie nelle ultime 7 partite internazionali Ilves : difesa in difficoltà, 8 gol subiti nelle ultime 3 gare europee

: difesa in difficoltà, 8 gol subiti nelle ultime 3 gare europee Quote attuali: vittoria Shakhtar quotata tra 1.10 e 1.15

Non mancano le sfide dal pronostico più incerto, come quella tra Partizan e AEK Larnaca. Dopo la vittoria a sorpresa dei ciprioti per 1-0 nella gara d’andata, i serbi saranno chiamati a ribaltare il risultato fra le mura amiche (calcio d’inizio ore 21). In generale, il programma offre altre sei gare tra le 18 e le 21: Celje–Sabah-Baku, Cluj–Paks, Prishtina–Sheriff Tiraspol, Hapoel Beer Sheva–Levski Sofia, Hacken–Trnava e Aktobe–Legia Varsavia.

La giornata non si ferma alle coppe europee: in Svizzera prosegue anche l’Europeo Femminile, con l’Inghilterra campione in carica attesa dalla sfida contro la Svezia nei quarti di finale, mentre l’Italia ha già raggiunto la semifinale battendo la Norvegia. Sul fronte nazionale, due test amichevoli coinvolgono Mantova e Palermo, pronte a preparare la stagione di Serie B contro Rotaliana Calcio e Valle d’Aosta.

Amichevoli di Serie B : Mantova – Rotaliana Calcio (17:00), Palermo – Valle d’Aosta (17:30)

: – (17:00), – (17:30) Coppe continentali sudamericane e MLS completano il quadro serale

L’intensa giornata calcistica del 17 luglio 2025 propone dunque una vasta gamma di partite da seguire, con particolare attenzione ai pronostici delle sfide più attese. Le quote vedono Shakhtar Donetsk e Palmeiras tra le favorite nei rispettivi incontri, mentre la sfida tra Partizan e AEK Larnaca promette emozioni e possibile ribaltamento. Resta aggiornato sulle nostre analisi e pronostici per non perdere nessuna delle principali novità di questa estate europea di calcio!