Pronostico Serie B: Herons e Gema, statistiche e rivali top

L’estate della Serie B Nazionale di basket è stata segnata da un mercato vivace e da numerose operazioni che hanno rivoluzionato gli equilibri tra le pretendenti alla promozione in A2. Le squadre di Montecatini, in particolare Fabo Herons e La T Tecnica Gema, sembrano aver rafforzato ulteriormente i propri roster, candidandosi come favorite, ma la concorrenza non è rimasta a guardare. In questo scenario, analizziamo statistiche, nuovi innesti e le principali rivali pronte a sorprendere nella stagione imminente.

Herons e Gema Montecatini, roster da vertice: statistiche e nuovi innesti

Il mercato estivo ha visto le due squadre di Montecatini compiere scelte strategiche mirate a superare il traguardo della promozione, sfuggito nelle ultime stagioni. In particolare:

Fabo Herons : l’arrivo di Lukas Aukstikalnis , miglior realizzatore della scorsa stagione, ha scosso la lega. Insieme a giocatori affermati come Riccardo Chinellato , Amos Ricci e Filippo Rossi , e alla conferma di elementi chiave come Sgobba , Benites e capitan Natali , gli Herons si candidano come squadra da battere. Occhi puntati anche sul giovane centro Yannick Giombini , potenziale sorpresa grazie ai suoi recenti progressi in A2 .

: l’arrivo di , miglior realizzatore della scorsa stagione, ha scosso la lega. Insieme a giocatori affermati come , e , e alla conferma di elementi chiave come , e capitan , gli si candidano come squadra da battere. Occhi puntati anche sul giovane centro , potenziale sorpresa grazie ai suoi recenti progressi in . La T Tecnica Gema: ha risposto colpo su colpo, puntando su un quintetto con protagonisti delle promozioni in A2 (Bargnesi, Fratto, Peroni, Strautmanis, D’Alessandro) e affidandosi a coach Marco Andreazza, uno dei tecnici più apprezzati della categoria. L’obiettivo è chiaro: andare oltre il successo in Coppa Italia e conquistare la promozione.

L’inserimento delle due termali nel girone nord ha aumentato la competizione: Legnano, Treviglio e Omegna emergono come principali rivali, forti di nuovi innesti e conferme strategiche. Legnano ha sostituito con esperienza il proprio straniero, mentre Treviglio punta sulla solidità di coach Villa e del centro Marcius. Omegna rilancia con gli ex Fabo Trapani e Casoni e nuove firme come Baldini e Gay.

Nel girone sud, la favorita è la Virtus Roma, protagonista di un mercato ambizioso con innesti di valore come Toscano, Majcunic e Battistini. Attenzione anche a Jesi, guidata dal faro Palsson, e a Latina, con coach Franco Gramenzi e un mix di esperienza e talento.

La stagione di Serie B Nazionale promette equilibrio e incertezza, con molte squadre attrezzate per contendere la promozione. Le formazioni di Montecatini partono favorite ma dovranno guardarsi da una concorrenza agguerrita, sia a nord che a sud. Le quote antepost vedono Herons e Gema in testa, seguite da Virtus Roma e le rivelazioni Legnano e Omegna. Consulta le nostre analisi e rimani aggiornato sulle evoluzioni del mercato e sulle prossime sfide della Serie B Nazionale di basket!