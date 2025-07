Pronostico Serie A 2025/26: statistiche e quote sulla retrocessione

La Serie A si avvicina all’inizio della stagione 2025/2026 e, mentre in vetta si rincorrono sogni di scudetto, sul fondo della classifica si accende già la lotta per evitare la retrocessione. I pronostici dei principali bookmaker, tramite le quote antepost, offrono una panoramica sulle squadre che rischiano di più. In questo articolo analizziamo le formazioni più a rischio e le statistiche che guidano le previsioni per la prossima stagione.

Quote e statistiche: chi rischia la retrocessione in Serie A?

La lotta per la salvezza in Serie A è sempre uno dei temi più caldi e discussi tra gli appassionati. Secondo i dati forniti dai bookmaker, le squadre con le quote più basse per la retrocessione sono spesso le neopromosse, che pagano l’inesperienza e la necessità di adattarsi rapidamente al livello della massima serie. Ma anche alcune squadre che hanno evitato la retrocessione per poco nella stagione precedente figurano tra le principali indiziate.

Pisa : dopo aver conquistato la promozione, il club toscano trova un ambiente euforico ma i bookmaker sono scettici. La quota retrocessione è fissata a 2.00 su bet365. Ciò indica che, per gli analisti, la rosa ha bisogno di rinforzi e dovrà adattarsi velocemente per sperare nella salvezza.

: dopo aver conquistato la promozione, il club toscano trova un ambiente euforico ma i bookmaker sono scettici. La quota retrocessione è fissata a 2.00 su bet365. Ciò indica che, per gli analisti, la rosa ha bisogno di rinforzi e dovrà adattarsi velocemente per sperare nella salvezza. Verona : la squadra veneta, reduce da una stagione di alti e bassi, si presenta con una quota retrocessione di 2.38. Gli operatori di scommesse ritengono che, senza innesti mirati, il rischio di tornare in Serie B sia concreto.

: la squadra veneta, reduce da una stagione di alti e bassi, si presenta con una quota retrocessione di 2.38. Gli operatori di scommesse ritengono che, senza innesti mirati, il rischio di tornare in sia concreto. Lecce: nonostante la salvezza conquistata, la quota di 2.62 riflette un giudizio prudente sulla solidità della rosa. L’esperienza e la qualità saranno determinanti per evitare la zona rossa.

Le quote, aggiornate al momento della pubblicazione, sono soggette a variazioni e rispecchiano sia lo stato di forma attuale delle squadre che la valutazione delle potenzialità sul mercato. I bookmaker tengono conto di vari fattori:

Esperienza nella massima serie

Rosa a disposizione e possibili acquisti

Risultati delle ultime stagioni

Motivazioni e stato di forma

In sintesi, la corsa salvezza si preannuncia intensa e incerta, con almeno quattro squadre che partono in posizione svantaggiata secondo le quote antepost.

La nuova stagione di Serie A promette lotta e suspense fino all’ultimo turno anche in zona retrocessione. Le quote antepost indicano Pisa (2.00), Verona (2.38) e Lecce (2.62) come principali favorite alla discesa in Serie B, ma tutto potrebbe cambiare con il mercato estivo e le prime giornate di campionato. Per restare aggiornati su tutte le analisi e i pronostici, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata alle scommesse e scopri le ultime novità sulle prossime partite!