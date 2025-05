Pronostico Sassuolo-Frosinone: statistiche e analisi decisive

Il match tra Sassuolo e Frosinone, in programma martedì 13 maggio al Mapei Stadium di Reggio Emilia, rappresenta uno degli appuntamenti più delicati della stagione di Serie B. La gara, valida per il recupero della 34ª giornata, si gioca in un momento in cui le due squadre vivono situazioni agli antipodi: da un lato i neroverdi, già promossi in Serie A, dall’altro i giallazzurri, in piena lotta per evitare la retrocessione.

Statistiche e motivazioni: il Frosinone cerca l’impresa al Mapei Stadium

La partita tra Sassuolo e Frosinone è carica di significati. I padroni di casa, guidati da Fabio Grosso, hanno celebrato la promozione in Serie A già da alcune settimane, forti dei loro 82 punti, e possono affrontare la gara senza pressioni di classifica. Nell’ultimo turno, tuttavia, è arrivata una sconfitta per 2-0 contro il Catanzaro, segno che la concentrazione potrebbe non essere al massimo.

Sassuolo : già promosso, primo in classifica, reduce da una sconfitta casalinga.

: già promosso, primo in classifica, reduce da una sconfitta casalinga. Frosinone: 17° con 40 punti, a rischio retrocessione, reduce da una sconfitta per 2-0 a Palermo.

Per il Frosinone, invece, la sfida rappresenta un vero e proprio crocevia. La squadra di Paolo Bianco è chiamata ad una prestazione senza errori per coltivare la speranza della salvezza diretta o, almeno, dei playout. Le statistiche non sorridono ai giallazzurri: mai vittoriosi in casa del Sassuolo in Serie B. In più, la sconfitta nell’ultima giornata ha complicato ulteriormente la situazione, lasciando la squadra in un delicato equilibrio tra salvezza, playout e retrocessione.

Sassuolo Frosinone 82 punti (1° posto) 40 punti (17° posto) Promosso in Serie A In lotta per la salvezza Ultima partita: Sconfitta 2-0 Ultima partita: Sconfitta 2-0

Il Frosinone sarà salvo se vincerà e il Brescia non farà lo stesso, ma anche altri incastri di risultati potrebbero influenzare il destino dei giallazzurri, con la classifica avulsa e la differenza reti a giocare un ruolo fondamentale. Da segnalare la curiosità del debutto di Filippo Grosso, figlio dell’allenatore del Sassuolo, nella recente sfida contro il Palermo.

Il pronostico pende verso una gara combattuta: il Frosinone ha maggiori motivazioni e potrebbe strappare un risultato utile (segno X2 consigliato). Si prevede una partita ricca di gol (Over 2.5), con la possibilità di sorprese come l’autogol, valutato con una quota interessante dagli analisti.

In conclusione, la sfida tra Sassuolo e Frosinone si preannuncia decisiva soprattutto per gli ospiti, che devono assolutamente evitare la sconfitta per non rischiare la retrocessione. I pronostici suggeriscono equilibrio, con il Frosinone che potrebbe approfittare della situazione di classifica ormai tranquilla dei padroni di casa. Le quote principali vedono favorito il segno X2 e Over 2.5, mentre l’autogol rappresenta una giocata più rischiosa ma remunerativa.

