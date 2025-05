Pronostico Sassuolo-Catanzaro: statistiche e analisi dettagliate

La Serie B si avvia alla conclusione con un match che promette emozioni e significati diversi per le due squadre coinvolte: Sassuolo e Catanzaro. Venerdì 9 maggio 2025, il Mapei Stadium di Reggio Emilia ospiterà l’ultima giornata di campionato, con i padroni di casa già certi della promozione e gli ospiti ancora in corsa per un posto nei playoff. Questo incontro non è solo una formalità: le motivazioni e l’orgoglio saranno fattori chiave per entrambe le formazioni.

Statistiche e motivazioni: il Catanzaro sogna i playoff, Sassuolo già promosso

Il percorso del Sassuolo in questa stagione si è rivelato praticamente perfetto: la squadra guidata da Fabio Grosso ha dominato la classifica di Serie B con 82 punti, assicurandosi la promozione diretta con due settimane d’anticipo. Nell’ultima giornata, gli emiliani hanno pareggiato 1-1 contro la Cremonese, a testimonianza di una forma solida ma forse meno pressante ora che l’obiettivo è stato raggiunto.

Ultimo risultato: pareggio 1-1 contro la Cremonese

pareggio 1-1 contro la Posizione in classifica: 1° posto con 82 punti

1° posto con 82 punti Vantaggio sulla seconda: +10 punti

Dall’altra parte, il Catanzaro allenato da Fabio Caserta sta vivendo una stagione oltre le aspettative, attestandosi al sesto posto con 49 punti, solo due lunghezze sopra la nona posizione. Nell’ultimo incontro, i calabresi hanno pareggiato 2-2 contro la Sampdoria, mantenendo così vive le speranze di accesso ai playoff.

Ultimo risultato: pareggio 2-2 contro la Sampdoria

pareggio 2-2 contro la Posizione in classifica: 6° posto con 49 punti

6° posto con 49 punti Obiettivo: blindare la qualificazione ai playoff

Le probabili formazioni vedono il Sassuolo schierato con il consueto 4-3-3 e il Catanzaro con un equilibrato 3-5-2, a sottolineare l’approccio offensivo che entrambe le squadre potrebbero adottare.

L’incontro sarà trasmesso in diretta su Dazn e Amazon Prime Video, confermando l’interesse per una sfida che può determinare il destino degli ospiti.

Per quanto riguarda il pronostico, l’attenzione si focalizza sulle maggiori motivazioni del Catanzaro, che spingono gli analisti a suggerire la doppia chance x2 (quota 2.36 su Lottomatica). Le statistiche indicano inoltre una gara ricca di gol: l’Over 2.5 è quotato a 1.68 su GoldBet, mentre il segno Gol (entrambe le squadre a segno) è dato a 1.72 su Sisal.

Questa partita rappresenta uno snodo fondamentale per il Catanzaro nella corsa playoff, mentre per il Sassuolo è l’occasione di celebrare la promozione davanti ai propri tifosi. Le quote suggeriscono una partita aperta, con possibilità di reti da entrambe le parti e un leggero vantaggio motivazionale per gli ospiti.

