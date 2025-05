Pronostico Sampdoria-Salernitana: statistiche e analisi quote

La Serie B si avvia al termine e il match tra Sampdoria e Salernitana in programma allo stadio Marassi di Genova per la trentottesima giornata assume una rilevanza particolare nella lotta per non retrocedere. Entrambe le squadre, partite con ambizioni di promozione, si ritrovano ora a dover lottare con determinazione per mantenere la categoria, separate da soli due punti in classifica. In questa sfida, ogni dettaglio e ogni statistica possono fare la differenza nell’economia della stagione.

Statistiche e risultati: Sampdoria cerca il riscatto in casa

Il confronto tra Sampdoria e Salernitana mette di fronte due formazioni che hanno deluso le aspettative iniziali. I blucerchiati, guidati da Evani dopo l’esonero di Semplici, occupano il diciottesimo posto con 37 punti, trovandosi pienamente coinvolti nella zona retrocessione. L’ultima partita disputata dalla Sampdoria si è conclusa con un pareggio per 2-2 sul campo del Catanzaro, risultato che ha lasciato aperte le speranze di salvezza ma che non ha permesso di uscire dalla zona calda della classifica.

La Sampdoria ha ottenuto 37 punti: meno due dal quartultimo posto.

Nella gara di andata la Salernitana ha vinto 3-2.

Dall’altra parte, la Salernitana, ora sotto la guida di Marino, si trova al quartultimo posto con 39 punti, appena sopra la zona retrocessione. Nell’ultimo turno i campani hanno ottenuto una vittoria fondamentale contro il Mantova (2-0), risultato che ha ridato ossigeno alla classifica e morale al gruppo.

Squadra Punti Posizione Ultimo Risultato Sampdoria 37 18° 2-2 vs Catanzaro Salernitana 39 17° 2-0 vs Mantova

Le probabili formazioni vedono la Sampdoria schierata con il 4-2-3-1 e la Salernitana con il 3-5-2. Questo assetto tattico potrebbe favorire un match equilibrato e caratterizzato da pochi gol, come suggeriscono le statistiche stagionali di entrambe.

La partita tra Sampdoria e Salernitana sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e Amazon Prime Video, permettendo a tutti gli appassionati di seguire da vicino questo delicato scontro salvezza.

La sfida di Marassi rappresenta uno snodo cruciale per le ambizioni di salvezza di entrambe le squadre. Le quote delle scommesse evidenziano un leggero vantaggio per la Sampdoria, favorita con segno 1X a quota 1.29. L'ipotesi di una partita con meno di tre gol (Under 2.5) è quotata a 1.70, mentre la possibilità che venga assegnato un rigore offre una quota di 2.75. Salernitana e Sampdoria sono pronte a giocarsi il tutto per tutto in una gara che potrebbe decidere il futuro delle due società.