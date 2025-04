Pronostico Rugby Varese-Savona: Analisi e Statistiche

Rugby Varese si prepara a vivere un momento decisivo nella sua stagione di Serie B. La squadra dei Biancorossi, guidata da coach Mamo, è pronta ad affrontare il Savona in un match cruciale per confermare la salvezza. Dopo la recente vittoria contro il Capoterra, i giocatori sono determinati a ottenere un altro successo casalingo presso il campo “Levi” di Giubiano.

Statistiche chiave tra Varese e Savona

La partita tra Varese e Savona rappresenta una sfida fondamentale per i padroni di casa. Nel match di andata, i Biancorossi hanno prevalso con un punteggio di 19 a 7. Ora, con Savona ultima in classifica, Varese parte con i favori del pronostico. Tuttavia, la squadra non può permettersi cali di concentrazione, vista l’importanza della posta in gioco.

Il prossimo incontro sarà determinante, poiché potrebbe garantire la salvezza matematica. Gli scenari possibili sono diversi:

Se Varese vince e Recco , impegnato contro Rugby Rho , perde senza punti difensivi, la salvezza sarà assicurata.

vince e , impegnato contro , perde senza punti difensivi, la salvezza sarà assicurata. Un successo con bonus di Varese e una sconfitta con bonus difensivo di Recco porterebbero allo stesso risultato.

Il focus del coach Mamo è giocare al massimo degli 80 minuti, senza preoccuparsi troppo dei risultati degli altri campi. La disciplina e la compattezza sono elementi chiave per evitare cali di tensione che potrebbero compromettere la gara.

Nonostante le difficoltà, Savona si presenta come avversario ostico, ma la mischia biancorossa ha spesso dimostrato di poter dominare il gioco, garantendo così una solida base per affrontare questa sfida decisiva.

In conclusione, la partita tra Varese e Savona rappresenta un crocevia cruciale per il futuro della squadra lombarda. Le quote delle scommesse indicano Varese come favorita, ma il risultato finale dipenderà dalla capacità dei giocatori di mantenere la giusta concentrazione. La salvezza è vicina, ma richiede ancora uno sforzo decisivo.

