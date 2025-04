Pronostico Roma: statistiche e analisi sulla corsa al quarto posto

La corsa per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione entra nel vivo per la Roma, che si trova in una posizione di classifica che lascia ancora aperte tutte le possibilità. Il percorso altalenante dei giallorossi, iniziato con notevoli difficoltà, ha subito una svolta grazie all’arrivo di Ranieri in panchina. Adesso, con poche giornate al termine e una classifica molto corta, il sogno di raggiungere il quarto posto torna a farsi concreto, alimentando l’interesse non solo dei tifosi ma anche degli appassionati di pronostici e statistiche legate alla Serie A.

Roma imbattuta da 16 giornate: statistiche e calendario decisivo

La Roma ha vissuto una stagione con molteplici colpi di scena. Dopo un avvio difficile, che aveva fatto temere persino uno scenario retrocessione – ipotesi considerata anche dai bookmaker – la società ha scelto di affidare la guida tecnica a Ranieri. Questa decisione ha consentito ai giallorossi di cambiare marcia: la squadra è ora in lotta per un piazzamento europeo e sta mantenendo una lunga serie positiva di risultati.

Ecco gli elementi chiave che descrivono il momento della Roma:

Imbattibilità da 16 partite consecutive in campionato

Prima dei recenti pareggi contro Juventus e Lazio , la squadra aveva collezionato 7 vittorie di fila

e , la squadra aveva collezionato 7 vittorie di fila Attualmente la Roma è settima con 54 punti, a una sola lunghezza dalla Fiorentina e a tre dal quarto posto occupato dalla Juventus

è settima con 54 punti, a una sola lunghezza dalla e a tre dal quarto posto occupato dalla Il calendario finale prevede sfide cruciali contro Inter, Fiorentina, Atalanta, Milan e Torino

Nelle competizioni europee, i giallorossi hanno raggiunto i playoff dopo la fase a gironi, superando il Porto, ma sono stati eliminati agli ottavi dall’Athletic Bilbao a causa di un’ingenuità di Hummels. In Coppa Italia, l’eliminazione ai quarti per mano del Milan ha lasciato l’amaro in bocca. Tuttavia, il cammino in campionato ha assunto tutt’altro tono, con una squadra capace di lottare fino all’ultimo per l’Europa.

La situazione di classifica resta estremamente fluida: la Roma è in piena corsa per qualificarsi almeno in Conference League, competizione già vinta nel 2022, ma sogna il clamoroso ingresso in Champions League. Con Lazio e Bologna avanti di pochi punti e Milan subito dietro, ogni punto nelle prossime giornate sarà determinante. Le quote aggiornate sui principali siti di scommesse riflettono questa incertezza, con oscillazioni continue in base ai risultati delle dirette concorrenti.

La stagione della Roma si conferma dunque avvincente e ricca di colpi di scena. La squadra di Ranieri ha recuperato terreno e può ancora puntare a un finale in crescendo. Per chi segue le statistiche e i pronostici, la lotta per il quarto posto della Serie A rimane apertissima e promette emozioni fino all’ultima giornata. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!