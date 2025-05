Pronostico Roma-Milan: statistiche, analisi e quote di oggi

La Serie A entra nel vivo con il match tra Roma e Milan, una sfida che può decidere le sorti europee di entrambe le squadre. Allo Stadio Olimpico di Roma, domenica 18 maggio 2025, si affrontano due formazioni pronte a tutto pur di ottenere punti preziosi. Da un lato i giallorossi, desiderosi di chiudere al meglio la stagione e inseguire ancora un posto in Europa, dall’altro i rossoneri, reduci dalla sconfitta in finale di Coppa Italia e in cerca di riscatto per non perdere il treno continentale.

Le statistiche dei precedenti e delle ultime prestazioni

Il confronto tra Roma e Milan affonda le radici in una lunga storia di sfide: ben 201 i precedenti ufficiali, con un bilancio che vede:

53 vittorie per la Roma

63 pareggi

85 vittorie a favore del Milan

Entrambe le squadre arrivano da momenti difficili: i giallorossi hanno interrotto una striscia di 19 risultati utili consecutivi perdendo contro l’Atalanta, mentre i rossoneri sono reduci dalla delusione nella finale di Coppa Italia. Questi dati suggeriscono un match carico di tensione e determinazione da entrambe le parti.

La posta in palio è altissima: la Roma punta a rimanere agganciata alla corsa Champions o, quantomeno, all’Europa League; il Milan cerca punti per non perdere il contatto con le posizioni che garantiscono l’accesso alle coppe europee. Si prevede una gara intensa, ricca di duelli individuali e con pochi spazi lasciati agli avversari.

Le probabili formazioni annunciano una Roma schierata con il 3-4-2-1: Svilar in porta, difesa a tre con Mancini, Llorente e Ndicka; sulle fasce Celik e Spinazzola, in mezzo Cristante e Paredes. In avanti, Dybala e Pellegrini alle spalle di Abraham. Il Milan risponde con il classico 4-2-3-1: Maignan tra i pali, difesa con Calabria, Tomori, Gabbia e Theo Hernandez; a centrocampo Reijnders e Bennacer; sulla trequarti Pulisic, Loftus-Cheek e Leão a supporto di Giroud.

I numeri e le considerazioni tecniche portano a pensare a un equilibrio sostanziale, con la Roma che sfrutterà il fattore campo e il Milan che potrà contare su un organico rodato e abituato alla pressione.

La sfida tra Roma e Milan si annuncia quanto mai incerta, con un pareggio che sembra l’esito più probabile secondo i pronostici degli analisti. Il risultato suggerito è 1-1, con Paulo Dybala tra i possibili marcatori. Le quote propendono per un equilibrio: X a circa 3.40, 1-1 come risultato esatto tra 5.50 e 6.00. Gli appassionati potranno seguire la partita in diretta esclusiva su DAZN in Italia.

Consulta le nostre previsioni e analisi dettagliate per restare sempre aggiornato sulle sfide decisive della Serie A e confronta le tue previsioni con quelle degli esperti!