Bologna, gioia immensa: batte il Milan e vince la Coppa Italia dopo 51 anni

Bologna in festa ha ritrovato un trofeo importante dopo 51 anni, e lo ha fatto in una notte di maggio che resterà tatuata sulla pelle di una città intera. Ndoye, al minuto 53, ha fatto esplodere l’Olimpico e riportato la Coppa Italia sotto le Due Torri, mezzo secolo dopo quell’ormai lontana serata del ’74. Italiano alza il suo primo trofeo, mentre il Milan crolla, senza cuore né gioco, davanti alla ferocia dei rossoblù.

Milan-Bologna 0-1

Il Bologna di Vincenzo Italiano vince la Coppa Italia 2025.



Il Bologna aveva vinto la sua prima Coppa Italia nel lontano 1974 quando aveva battuto per 5-4 il Palermo.#allenaremania #CoppaItalia #MilanBologna #VincenzoItaliano #italiano pic.twitter.com/N9OhTa9f4i — Allenaremania.com (@allenaremania) May 14, 2025

Sono arrivati in massa, da ogni angolo d’Italia. Seduti vicino a Jannik Sinner, o nascosti tra le bandiere, c’erano 29.303 tifosii che cantavano dalle sette. C’era Syu Fuka, arrivato dal Giappone. C’erano i fantasmi di Bulgarelli e Mihajlovic. E poi Beppe Signori, Cremonini, Luca Carboni, Montezemolo: a fare festa tutti insieme cantando un solo inno, quello del Bologna.

Minuto 8 della ripresa. Freuler inventa, Castro scatta sul filo del fuorigioco, Theo Hernandez prova a salvare ma spalanca la porta a Ndoye, che non ha fretta: finta, aspetta, rientra, sente il momento e la piazza. Forte, rasoterra, dove Maignan non arriva. È il gol della gloria, è il minuto in cui la storia cambia lato.

Da lì in avanti, il Milan scompare. Pulisic sostituito, Reijnders evanescente, Leao intermittente: è il ritratto di una squadra svuotata, stanca, in crisi d’identità. Una stagione finita senza picchi e con più di un punto interrogativo. A Cardinale, Furlani e Ibrahimovic il compito di decidere se e come ripartire. Ma da dove?

L’inizio era stato esplosivo, con tre occasioni nei primi 10 minuti: Leao, Castro, Jovic, tutti a un passo dal gol. Poi, un lungo equilibrio, con due squadre speculari: il Milan a sinistra con Leao, il Bologna a destra con Orsolini e Holm. Qualche brivido, qualche polemica (gomitata Beukema su Gabbia ignorata), ma tutto resta lì, sospeso, in attesa del colpo che sarebbe arrivato nella ripresa.

Dopo l’1-0, Conceiçao cambia tutto, passa al 4-2-3-1 con Walker, Gimenez, Joao Felix. Ma è un fuoco fatuo. Italiano lo capisce, cambia modulo, inserisce Casale e blinda la partita. Il Milan ci prova, ma non punge. Abraham entra tardi, Chukwueze ancora più tardi. L’unico tiro nel recupero è di Odgaard. Poi il fischio, la corsa sotto la curva, le lacrime, i cori, il sogno.

Quando Mariani fischia la fine, è come se il tempo si fermasse. Italiano urla al cielo, Cremonini sorride, la curva si trasforma in un oceano rosso e blu. È la sera in cui l’Italia ha scoperto il Bologna, o forse ha solo ricordato quanto possa essere bella una squadra che lotta, che sogna, che non molla. È la sera di Dan Ndoye, di Thiago Motta che se n’è andato e ha lasciato un’eredità viva. È la sera in cui anche i nonni, nel 2074, racconteranno di quella Coppa alzata sotto la luna di Roma.

