Pronostico Roland Garros: statistiche e quote tra Swiatek e Sabalenka

Il Roland Garros si prepara ad accendere i riflettori sulla sua 125esima edizione, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di tennis internazionale. Dopo gli Internazionali d’Italia, il torneo parigino rappresenta il secondo Slam dell’anno, con l’inizio delle gare di singolare maschile e femminile fissato per il 25 maggio. In questa sede analizziamo i pronostici, le statistiche e i nomi da tenere d’occhio, con particolare attenzione alle quote delle principali favorite per la vittoria finale.

Swiatek favorita e statistiche delle italiane al Roland Garros

Il Roland Garros 2024 vede come principale favorita per il titolo femminile la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica e protagonista indiscussa sulla terra rossa. Secondo le ultime statistiche e le quote pubblicate dai principali bookmaker, la sua vittoria è attualmente quotata sotto il valore 2, a testimonianza della grande fiducia riposta nelle sue capacità di bissare il successo dello scorso anno. Aryna Sabalenka si piazza come principale antagonista: una sua vittoria pagherebbe oltre tre volte la posta, segnalando la sfida aperta tra le due atlete.

Swiatek : quota vincente inferiore a 2

: quota vincente inferiore a 2 Sabalenka: quota vincente superiore a 3

Tra le italiane, Jasmine Paolini, finalista nella scorsa edizione, è affiancata da Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto nel tabellone principale. Nei turni di qualificazione spiccano Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Sara Errani e Martina Trevisan. Per il maschile, tra gli italiani figurano Fabio Fognini, Luca Nardi, Giulio Zeppieri, Matteo Gigante e Stefano Napolitano. Da segnalare anche la presenza di ex vincitori come Stan Wawrinka nelle qualificazioni maschili.

Il torneo entrerà nel vivo il 25 maggio con i primi turni di singolare, mentre i doppi maschili e femminili prenderanno il via rispettivamente il 27 e il 28 maggio. La chiusura è prevista per il weekend del 7-8 giugno con le finali che decreteranno i nuovi campioni sulla terra rossa di Parigi.

Il focus di questa edizione del Roland Garros è sulla supremazia di Swiatek e sulla possibile sorpresa rappresentata da Sabalenka. Le quote attuali riflettono una situazione di relativo equilibrio, anche se la polacca gode di uno status da favorita indiscussa. Le italiane, seppur outsider, sono chiamate a confermare il buon trend degli ultimi anni, mentre nella sezione maschile la lotta per l’accesso al tabellone principale si annuncia serrata.

Per chi segue il tennis e desidera informarsi sulle tendenze del torneo, i dati e le statistiche offrono spunti interessanti per valutare possibili sorprese, con attenzione particolare alle fasi di qualificazione dove non mancano nomi di rilievo internazionale.

Le quote delle scommesse vedono Swiatek favorita con un valore inferiore a 2, Sabalenka sopra 3 e le altre pretendenti più staccate. Il tabellone femminile promette grande spettacolo e sorprese, mentre gli italiani cercano la conferma.