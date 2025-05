Pronostico Roland Garros: Sinner, derby azzurro e statistiche chiave

Il Roland Garros entra nel vivo con il secondo turno che vede protagonisti diversi atleti italiani e incontri di grande interesse per gli appassionati di tennis e scommesse. L’attenzione si concentra sia sulle sfide maschili che su quelle femminili, con occhi puntati su tennisti del calibro di Jannik Sinner, Richard Gasquet, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi e sulla difficile impresa di Elisabetta Cocciaretto contro la favorita Ekaterina Alexandrova. Analizzeremo i principali match in programma, le statistiche salienti e le quote offerte dai bookmaker, offrendo una panoramica utile anche a chi non è esperto del settore delle scommesse sportive.

Le statistiche e i pronostici sui match degli italiani al Roland Garros

La giornata odierna si preannuncia ricca di emozioni per il tennis italiano al Roland Garros:

Jannik Sinner affronta il veterano francese Richard Gasquet sul celebre Philippe Chatrier . Secondo le analisi degli esperti, Sinner parte nettamente favorito, con un pronostico secco di 3-0 a suo favore. La differenza di forma e di potenza al servizio dovrebbe essere determinante, nonostante il fattore pubblico e l’orgoglio di Gasquet, alla sua probabile ultima apparizione sul campo centrale di Parigi.

Inoltre, alcune piattaforme offrono bonus e promozioni speciali per chi pronostica determinati incontri, come il contest in collaborazione con Dunlop che mette in palio punti extra per gli utenti più attenti alle novità social e alle analisi tecniche.

La giornata al Roland Garros si prospetta decisiva per molti atleti italiani, sia nel tabellone maschile che in quello femminile. Le analisi degli esperti suggeriscono una netta superiorità di Sinner su Gasquet e una leggera preferenza per Arnaldi nel derby con Cobolli, mentre le quote evidenziano la difficoltà per Cocciaretto contro Alexandrova. Le scommesse più gettonate vedono Sinner e Alexandrova favoriti rispettivamente a quote basse, mentre le sorprese potrebbero arrivare dagli outsider italiani.

