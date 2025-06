Pronostico Roland Garros: Boisson vs Andreeva, statistiche e analisi

Il Roland Garros 2025 offre una storia che cattura l’attenzione degli appassionati di tennis e non solo. Protagonista assoluta è la giovane francese Loïs Boisson, esempio perfetto di “underdog” nel panorama del tennis femminile. La sua ascesa sorprendente, coronata da risultati inattesi, ha stravolto i pronostici della vigilia e acceso i riflettori su di lei, dimostrando come la determinazione e la resilienza possano portare a traguardi impensabili, anche partendo da posizioni di svantaggio.

Boisson e la svolta al Roland Garros: statistiche e precedenti

Il percorso di Loïs Boisson al Roland Garros rappresenta una vera e propria favola sportiva. Entrata nel tabellone principale grazie a una wild card, la ventiduenne di Dijon, fino a poche settimane fa numero 361 della classifica WTA, ha raggiunto i quarti di finale per la prima volta in carriera. Un risultato storico, considerando che nessuna tennista francese riusciva a tanto dal 2017. La sua determinazione è stata rafforzata dal superamento di un grave infortunio al ginocchio, avvenuto appena prima dell’edizione precedente del torneo. Quest’anno, invece, la resilienza le ha permesso di scalare la classifica, avvicinandosi rapidamente alla Top 120 mondiale.

Ha sconfitto la numero 3 del mondo, Jessica Pegula , in un match che resterà negli annali.

. È la prima francese nei quarti dal 2017, un traguardo importante per il movimento tennistico nazionale.

Nei quarti di finale la attende la giovane russa Mirra Andreeva, stella in ascesa con 10 vittorie nelle ultime 12 partite. Il match si prospetta avvincente, con Andreeva favorita dalle statistiche recenti ma con Boisson pronta a sorprendere ancora.

Le quote delle scommesse riflettono il ruolo di outsider della francese, con gli operatori che puntano su Andreeva favorita. Tuttavia, la corsa di Boisson ha già sovvertito i pronostici in più occasioni, lasciando aperto ogni scenario.

L'impresa di Loïs Boisson al Roland Garros 2024 è un esempio di come il talento, unito alla forza mentale e alla resilienza, possa ribaltare ogni previsione. Le statistiche e le quote danno per favorita Andreeva, ma la determinazione della francese invita a non sottovalutarla. I tifosi attendono con ansia uno scontro che promette spettacolo e nuove sorprese.