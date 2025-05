Pronostico Rimini: statistiche e storia Coppa Italia Serie C

Nel panorama calcistico italiano, la Coppa Italia Serie C rappresenta spesso un trampolino di lancio per le squadre che ambiscono a un posto in Serie B. Tuttavia, la storia recente della competizione racconta una realtà ben diversa: nessuna formazione vincitrice della coppa, dalla stagione 2016-2017 in poi, è riuscita a ottenere la promozione nella serie cadetta. In questo scenario, il Rimini si appresta a sfidare questa tradizione, puntando a sovvertire le statistiche e a inseguire un sogno che sembra proibito.

I precedenti della Coppa Italia Serie C: statistiche e tabù

Analizzando le ultime stagioni, emerge un dato curioso: il successo in Coppa Italia Serie C non si è mai tradotto in promozione diretta o tramite playoff per la squadra vincitrice. Ecco alcuni esempi emblematici:

Vicenza (2016-2017): promossa in Serie B senza passare dai playoff, lasciando il posto nei playoff al Matera , che però uscì subito.

(2016-2017): promossa in senza passare dai playoff, lasciando il posto nei playoff al , che però uscì subito. Alessandria (2017-2018): eliminata al primo turno playoff dalla Feralpisalò .

(2017-2018): eliminata al primo turno playoff dalla . Viterbese Castrense (2018-2019): fuori al primo turno playoff contro l’ Arezzo .

(2018-2019): fuori al primo turno playoff contro l’ . Juventus Next Gen (2019-2020): supera un turno, ma viene eliminata ai quarti dalla Carrarese .

(2019-2020): supera un turno, ma viene eliminata ai quarti dalla . Padova (2021-2022): vince la coppa ma non ottiene la promozione, mentre il Sudtirol finalista sale direttamente dalla regular season.

(2021-2022): vince la coppa ma non ottiene la promozione, mentre il finalista sale direttamente dalla regular season. Vicenza (2022-2023): si arrende ai quarti di finale playoff contro il Cesena .

(2022-2023): si arrende ai quarti di finale playoff contro il . Catania (2023-2024): eliminata al secondo turno, dopo aver battuto l’Atalanta Under 23.

Questi risultati confermano quanto sia difficile, per chi solleva la coppa, riuscire a continuare un percorso vincente anche nella successiva fase playoff.

Di fronte a questo scenario, il Rimini guidato da Buscè si prepara a tentare l’impresa. La formazione romagnola, consapevole del peso della storia, si affida alla “legge dei grandi numeri” e alla determinazione del gruppo per provare a ribaltare un tabù che dura ormai da quasi un decennio. L’appuntamento per la sfida decisiva è fissato all’11 maggio, data in cui il Rimini proverà a scrivere una nuova pagina della propria storia sportiva.

In conclusione, la corsa del Rimini verso la Serie B assume i contorni di una vera e propria sfida contro la tradizione e le statistiche della Coppa Italia Serie C. Le quote dei bookmaker, se disponibili, riflettono generalmente una certa cautela verso la possibilità di promozione per la vincitrice della coppa, proprio in virtù dei precedenti storici.

Segui la nostra rubrica per non perdere analisi dettagliate e tutti gli aggiornamenti sulle prossime sfide decisive!