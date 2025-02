Pronostico Real Madrid vs Girona

Real Madrid e Girona si preparano ad affrontarsi in una sfida cruciale nel campionato spagnolo. I padroni di casa, guidati da Carlo Ancelotti, devono ritrovare la vittoria in campionato per non perdere terreno nella corsa al titolo. L’assenza di Jude Bellingham rappresenta un grosso punto interrogativo per i Blancos, mentre il Girona è chiamato a reagire dopo una serie di risultati negativi.

Statistiche chiave del Real Madrid al Bernabeu

Il Real Madrid vanta uno storico impressionante al Santiago Bernabeu, avendo segnato 29 gol in 11 partite di campionato con una media di 2.64 reti per partita. Al contrario, il Girona ha vissuto un momento difficile nelle trasferte, con soli 10 gol segnati in 12 partite. I precedenti tra le due squadre sono nettamente a favore dei Blancos, con 7 vittorie nelle ultime 10 sfide.

La situazione attuale vede un Real Madrid che, nonostante le assenze importanti, è chiamato a dominare contro un Girona in cerca di riscatto. I dati statistici suggeriscono una partita intensa e dal ritmo elevato, dove la qualità offensiva dei padroni di casa potrebbe fare la differenza. Le quote attuali indicano una vittoria del Real Madrid con probabilità del 65.80%, mentre il pareggio si attesta al 20.52% e una vittoria del Girona al 13.68%.

Le probabilità di vedere molti gol sono alte, con una previsione di Over 2.5 al 60.20%. Gli scommettitori potrebbero trovare valore nel mercato “Multigol 2-4” che presenta una probabilità del 64.74%. Il risultato più probabile rimane un 3-1 per il Real Madrid, riflettendo la loro forza offensiva, ma anche alcune vulnerabilità difensive.

Il Real Madrid parte con il favore dei pronostici e ha l’obbligo di vincere per continuare a inseguire il titolo. Le quote per la vittoria madridista sono tra le più basse, variando da 1.22 a 1.31. Al contrario, una sorprendente vittoria del Girona potrebbe fruttare quote fino a 10.50, mentre il pareggio è quotato tra 6.25 e 6.75. Gli appassionati di scommesse troveranno nel mercato Over 3.5 e nel “No Goal” opzioni interessanti, rispettivamente quotate tra 1.85 e 2.00, e tra 2.05 e 2.30.

Resta informato con le nostre previsioni e approfondimenti sulle competizioni più seguite. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!