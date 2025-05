Pronostico Rayo Vallecano-Maiorca: statistiche e quote chiave

La partita tra Rayo Vallecano e Maiorca, in programma per la trentottesima giornata della Liga, rappresenta uno degli eventi più attesi del fine settimana calcistico spagnolo. Il match, fondamentale per le ambizioni europee dei padroni di casa, arriva al termine di una stagione sorprendente e potrebbe sancire il ritorno del Rayo nelle competizioni continentali, un traguardo che manca da ben 25 anni. Gli ospiti, invece, affrontano la sfida con poche motivazioni, avendo ormai concluso il proprio cammino stagionale senza obiettivi concreti.

Statistiche e motivazioni: il Rayo Vallecano a un passo dalla storia

Il Rayo Vallecano occupa attualmente l’ottava posizione in classifica grazie agli scontri diretti a favore sull’Osasuna, risultato che permetterebbe l’accesso alla prossima Conference League. Un traguardo che sembrava insperato a inizio stagione, reso possibile anche dall’eccezionale performance delle squadre spagnole nella Champions League, che ha ampliato il numero di posti disponibili per le competizioni europee. Di seguito, alcuni dati salienti:

Il Rayo Vallecano non partecipa a una competizione europea da 25 anni.

non partecipa a una competizione europea da 25 anni. La squadra ha sfruttato il calo del Maiorca , reduce da due sconfitte consecutive che hanno spento le speranze di un finale di stagione positivo per gli isolani.

, reduce da due sconfitte consecutive che hanno spento le speranze di un finale di stagione positivo per gli isolani. Il Maiorca arriva a questa partita senza più obiettivi di classifica e con una motivazione ridotta.

Le quote dei principali operatori vedono favorita la vittoria interna del Rayo:

Esito Goldbet Lottomatica Snai Vittoria Rayo Vallecano 1.55 1.55 1.53 GOL (entrambe segnano) 2.25 2.25 –

Le formazioni previste vedono il Rayo schierato con il 4-4-2 e il Maiorca con il 4-2-3-1, segno che entrambe le squadre affronteranno la gara con moduli consolidati. Tuttavia, l’attenzione sarà tutta sulla squadra di casa, chiamata a scrivere una pagina storica del proprio club davanti ai propri tifosi.

In sintesi, la sfida tra Rayo Vallecano e Maiorca assume i contorni di un evento chiave per il club di Madrid, che potrebbe celebrare il ritorno in Europa dopo un quarto di secolo. Le quote favoriscono nettamente i padroni di casa, con la possibilità di vedere entrambe le squadre a segno come alternativa interessante per gli appassionati. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!