Pronostico Rangers-Panathinaikos: statistiche e analisi 22/7

Con l’avvio del secondo turno preliminare della Champions League 2025-2026, l’attenzione degli appassionati di calcio si concentra sulla sfida tra Rangers e Panathinaikos. Il match d’andata, programmato per martedì 22 luglio alle 20:45 presso l’Ibrox Stadium di Glasgow, segna un momento cruciale per entrambe le formazioni, che puntano a proseguire il proprio percorso europeo. In questo articolo analizziamo statistiche, stato di forma e pronostici per offrire una panoramica chiara e dettagliata a chi segue con interesse le competizioni continentali.

Rangers: statistiche stagionali e fattore campo decisivo

La stagione appena conclusa ha visto i Rangers piazzarsi al secondo posto nella Scottish Premiership, alle spalle del Celtic. L’arrivo del nuovo tecnico Russell Martin, ex Southampton, segna una svolta per la squadra scozzese, che si prepara ad affrontare il Panathinaikos con rinnovato entusiasmo. Ecco alcuni dati salienti:

I Rangers hanno disputato una sola amichevole estiva, pareggiando 2-2 in rimonta contro il Club Brugge .

hanno disputato una sola amichevole estiva, pareggiando 2-2 in rimonta contro il . Il fattore casa rappresenta un elemento fondamentale: l’ Ibrox Stadium è storicamente uno degli impianti più ostici per le squadre ospiti in Europa.

è storicamente uno degli impianti più ostici per le squadre ospiti in Europa. La nuova guida tecnica punta su un 4-2-3-1 dinamico, con Tavernier e Cortes tra i giocatori più attesi.

Dal lato opposto, il Panathinaikos ha terminato la Super League greca al secondo posto, pur restando distante dall’Olympiakos. Sotto la guida di Rui Vitoria, la squadra ellenica ha effettuato quattro test pre-campionato, ottenendo una vittoria, un pareggio e due sconfitte.

Le probabili formazioni vedono i Rangers schierarsi con Butland tra i pali, difesa composta da Tavernier, King, Propper e Jefté, mentre in attacco spazio a Igamane. Il Panathinaikos risponde con Dragowski in porta, difesa a quattro e Swiderski come unico riferimento offensivo.

Per quanto riguarda i pronostici, il fattore campo sembra favorire i Rangers. Le principali tipologie di scommessa consigliate dagli analisti includono:

Combo 1X + Multigol 1-4

Vittoria Rangers primo tempo

Over 0.5 primo tempo + Over 0.5 secondo tempo

Nelle quote delle principali piattaforme, il successo interno dei Rangers viene considerato il risultato più probabile, ma attenzione a un Panathinaikos comunque organizzato e pericoloso nelle ripartenze.

La sfida tra Rangers e Panathinaikos inaugura una fase delicata della stagione per entrambe le squadre, desiderose di accedere alla fase a gironi della Champions League. Le quote premiano la formazione scozzese, ma la cautela resta d’obbligo vista la solidità degli avversari greci. Per conoscere altri pronostici, analisi e approfondimenti sulle qualificazioni europee, resta connesso su Sport.it per non perdere le novità sulle prossime partite!