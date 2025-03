Home | Pronostico Rangers-Fenerbahce: Mourinho sfida le quote

Rangers e Fenerbahce si preparano a scontrarsi nuovamente negli ottavi di finale dell’Europa League. Dopo il sorprendente risultato dell’andata, con una vittoria per 3-1 dei Rangers, il ritorno promette scintille. La squadra turca, guidata dal carismatico José Mourinho, cercherà di ribaltare il risultato a Ibrox Stadium di Glasgow, ma le statistiche non sembrano essere dalla loro parte. Questo articolo esplorerà lo stato attuale delle due squadre, le strategie previste e le potenziali quote delle scommesse.

Le sfide di Mourinho in trasferta

Da sempre rinomato per la sua capacità di sorprendere nei momenti più inaspettati, José Mourinho si trova di fronte a una delle sue sfide più ardue. La sua squadra, il Fenerbahce, deve affrontare i Rangers al Ibrox Stadium, un campo notoriamente ostico. Nelle ultime 11 trasferte europee, i turchi hanno ottenuto solo una vittoria, con un rendimento difensivo non esaltante, avendo subito almeno due gol in sette di queste partite.

Le statistiche di casa dei Rangers sono altrettanto intriganti. Nonostante abbiano subito tre sconfitte consecutive in casa, quando passano in vantaggio a Ibrox, la loro percentuale di vittorie è del 95%. Una media di 2.29 gol per partita supporta questa impressionante statistica.

Il Fenerbahce, tuttavia, non è da sottovalutare. La loro media di 2.1 gol segnati in trasferta e una notevole capacità di rimonta li rendono avversari pericolosi. Mourinho potrebbe fare affidamento su un cambio di strategia, spostando giocatori chiave come Fred per rafforzare la difesa e la costruzione dal basso.

Le quote attuali rispecchiano l’incertezza della sfida. Il pareggio è visto come l’opzione più probabile, con una probabilità del 40%, mentre una vittoria del Fenerbahce è quotata al 30%.

Il ritorno tra Rangers e Fenerbahce è una sfida ricca di suspense. Mentre gli scozzesi sperano di mantenere il vantaggio acquisito, il Fenerbahce di Mourinho cercherà di ribaltare il risultato con un attacco aggressivo. Le quote delle scommesse indicano un equilibrio tra le due squadre, con una leggera preferenza per i padroni di casa.

