Pronostico PSG-Reims: statistiche e quote della finale di Coppa

La finale di Coppa di Francia tra Paris Saint-Germain e Reims si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi della stagione calcistica francese. I riflettori sono puntati sullo Stade de France di Parigi, dove la squadra allenata da Luis Enrique cercherà di proseguire la sua corsa verso uno storico triplete, dopo aver già conquistato la Ligue 1. Il Reims, rivelazione della competizione, si trova invece a vivere un sogno inatteso e cercherà di sorprendere ancora una volta.

Statistiche e precedenti: il PSG punta al triplete contro il sorprendente Reims

La finale di Coppa di Francia vede il PSG favorito secondo le principali quote dei bookmaker. La formazione parigina arriva all’appuntamento con la pressione di dover confermare il proprio status di favorita e aggiungere un nuovo trofeo alla propria ricca bacheca. Il Reims, invece, ha già superato le aspettative raggiungendo la finale e spera di compiere l’impresa nello scenario più prestigioso. Ecco alcuni dati chiave:

PSG ha vinto la Ligue 1 e punta al secondo trofeo stagionale.

ha vinto la e punta al secondo trofeo stagionale. Nei due precedenti in Coppa di Francia tra le due squadre, nessuna vittoria per il PSG : una vittoria Reims e un pareggio, risalenti però alla stagione 1973/1974.

tra le due squadre, nessuna vittoria per il : una vittoria e un pareggio, risalenti però alla stagione 1973/1974. Nelle semifinali, il PSG ha rimontato il Dunkerque da 0-2 a 4-2, mentre il Reims ha superato il Cannes per 2-1.

Le quote dicono PSG, ma la storia dei precedenti mantiene aperti gli scenari.

Secondo le analisi delle principali agenzie di scommesse, il Paris Saint-Germain è il grande favorito per la conquista della Coppa di Francia. Le quote per la vittoria finale dei parigini sono infatti molto basse, con un valore di 1.13, riflettendo il divario tecnico percepito tra le due squadre. Il successo del Reims viene invece considerato altamente improbabile e quotato a ben 14.00. Anche l’ipotesi del pareggio nei tempi regolamentari si attesta a 7.50. Per l’assegnazione del trofeo, la quota del PSG scende addirittura a 1.05, mentre la vittoria del titolo per il Reims si ferma a 9.75.Le scommesse sul numero di gol prevedono una partita con molte reti: l’Over 2.5 è quotato a 1.38, favorito rispetto all’Under 2.5 a 2.70. Anche il “No Goal” (cioè, almeno una delle due squadre a secco) è più probabile secondo i bookmaker, con una quota di 1.57 contro il 2.15 del “Goal”. Per i risultati esatti, il 2-0 per il PSG è considerato lo scenario più plausibile a 6.50, seguito dall’1-0 a 8.50. Valutando le possibili sorprese, uno 0-1 per il Reims è bancato addirittura a 31.00, a testimonianza della difficoltà dell’impresa per i biancorossi.

La finale tra PSG e Reims si annuncia quindi come un incontro dal pronostico fortemente sbilanciato verso i parigini, ma il calcio sa spesso sorprendere. Le quote delle agenzie vedono il PSG largamente favorito (1.13), mentre il Reims parte da outsider (14.00). I pronostici suggeriscono una gara ricca di gol e con poche probabilità di sorprese, ma i precedenti storici invitano a non sottovalutare la voglia di impresa dei biancorossi.

