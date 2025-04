Pronostico PSG-Nizza: statistiche, quote e analisi Ligue 1

Nella trentunesima giornata di Ligue 1, l’attenzione è puntata sul confronto tra PSG e Nizza, in programma venerdì sera al Parco dei Principi. Con la formazione parigina già matematicamente campione e la semifinale di Champions League contro l’Arsenal ormai alle porte, gli occhi sono rivolti sia al campo che alle scelte di Luis Enrique, chiamato a gestire le energie dei suoi uomini. L’incontro assume un significato particolare soprattutto per il Nizza, ancora pienamente in corsa per un posto nella massima competizione europea.

Il PSG pensa alla Champions: statistiche, turnover e chance per il Nizza

La posizione dominante del PSG in campionato permette alla squadra di Parigi di concentrare gran parte delle proprie energie sulla semifinale di Champions. Dopo il pareggio esterno contro il Nantes, è atteso un ampio turnover: giocatori come Donnarumma, Marquinhos, Zaire-Emery e Vitinha dovrebbero comunque guidare i compagni, mentre altri titolari riposeranno in vista della sfida europea. Il Nizza, attualmente quinto in classifica, può ancora ambire a un posto in Champions League vincendo tutte le partite rimanenti, grazie a una classifica molto corta. Il recente successo contro l’Angers ha rilanciato la squadra guidata da Haise, che ora punta a sfruttare il probabile calo di concentrazione degli avversari per ottenere un risultato utile.

Il pareggio viene quotato tra 4.25 e 4.30 dai principali operatori.

Le probabili formazioni vedono i padroni di casa disposti con il 4-2-3-1, mentre anche il Nizza dovrebbe adottare un modulo speculare. Per gli ospiti, la gara rappresenta un’occasione chiave: la possibilità di ottenere almeno un punto contro una delle squadre più forti d’Europa appare concreta, soprattutto considerando le motivazioni differenti delle due compagini in questa delicata fase della stagione.

Per chi segue le scommesse, le quote del pareggio sono particolarmente interessanti (4.30 su Goldbet e Lottomatica, 4.25 su Snai), mentre non si esclude la possibilità che entrambe le squadre vadano a segno.

Con il PSG proiettato verso la Champions e il Nizza alla ricerca di punti preziosi per il sogno europeo, la sfida si preannuncia aperta e ricca di spunti interessanti anche per chi osserva le dinamiche delle quote. Il pareggio resta una delle opzioni più quotate, ma attenzione anche alla possibilità di un risultato a sorpresa.

