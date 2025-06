Home | Pronostico Porto-Al Ahly: statistiche, quote e analisi decisive

La terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 si avvicina e la sfida tra Porto e Al Ahly assume i contorni di un vero e proprio spareggio. Entrambe le squadre sono chiamate a vincere per continuare a inseguire il sogno della qualificazione, con il margine d’errore ridotto al minimo e gli occhi puntati anche sui risultati dell’altro match del girone.

Statistiche e stato di forma di Porto e Al Ahly: numeri e difficoltà offensive

La situazione del Gruppo A vede Porto e Al Ahly appaiate a un solo punto, frutto di un pareggio e una sconfitta ciascuna. Entrambe le formazioni arrivano da prestazioni poco convincenti in chiave offensiva:

Il Porto ha segnato un solo gol nel torneo, su calcio di rigore, mostrando difficoltà a concretizzare le occasioni create.

ha segnato un solo gol nel torneo, su calcio di rigore, mostrando difficoltà a concretizzare le occasioni create. Al Ahly ha realizzato una sola rete, un autogol avversario, e ha faticato a rendersi pericoloso contro difese organizzate.

ha realizzato una sola rete, un autogol avversario, e ha faticato a rendersi pericoloso contro difese organizzate. Le statistiche di Expected Goals (xG) confermano le difficoltà: 2,43 xG per il Porto e 2,27 xG per l’Al Ahly nelle prime due gare, ma pochi gol effettivi.

Le formazioni probabili per il match:

Porto (3-4-2-1) Al Ahly (4-3-3) Claudio Ramos; Perez, Zé Pedro, Marcano; Joao Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Gabri Veiga, Rodrigo Mora; Omorodion El-Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Attiyat Allah; Ben Romdhane, Attia, Fathy; Zizo, Abou Ali, Trezeguet

La partita sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su DAZN, grazie alla partnership esclusiva con la FIFA per la manifestazione.

Il Porto parte leggermente favorito secondo i bookmaker, ma gli egiziani, pur sottotono, hanno dimostrato solidità difensiva. Tuttavia, entrambe le squadre sono obbligate a cercare la vittoria e potrebbero scoprirsi soprattutto nella seconda parte di gara.

Di seguito alcune delle principali quote disponibili:

Vittoria Porto : tra 1.70 e 1.75

: tra 1.70 e 1.75 Pareggio: tra 3.75 e 3.90

Vittoria Al Ahly : tra 4.25 e 4.50

: tra 4.25 e 4.50 Under 2,5 gol: tra 2.00 e 2.15

Entrambe le squadre a segno: tra 1.57 e 1.62

Porto vincente senza subire gol: tra 3.10 e 3.25

Le previsioni degli esperti puntano su una partita combattuta, con possibilità di più di due gol complessivi e almeno una rete per parte. Occhio anche al giovane Rodrigo Mora, indicato come possibile protagonista per il Porto.

In conclusione, la gara tra Porto e Al Ahly si annuncia equilibrata e carica di tensione, con entrambe le formazioni che dovranno superare i limiti offensivi mostrati finora. Bookmaker e analisti vedono leggermente favorita la squadra portoghese, ma prevedono una sfida da pochi gol e con la possibilità che solo una delle due riesca a segnare. Le quote più interessanti riguardano l’Under 2,5 gol, la vittoria del Porto senza subire reti e il segno Gol.

Consulta le nostre previsioni, analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!