Pronostico Pisa-Frosinone: statistiche e analisi Serie B

Pisa e Frosinone si sfidano nella 36ª giornata di Serie B, in un match che potrebbe essere decisivo per le sorti della stagione. La partita, in programma all’Arena Garibaldi il 1° maggio alle ore 15:00, vede i padroni di casa a un passo dalla promozione in Serie A. Dall’altra parte, i ciociari cercano punti pesanti per chiudere definitivamente la lotta per evitare i playout. Le statistiche e le quote dei bookmakers sembrano indicare un chiaro favorito, ma il calcio spesso regala sorprese e le ultime prestazioni delle due squadre promettono una sfida combattuta.

Statistiche recenti e stato di forma di Pisa e Frosinone

Pisa : 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite.

: 4 vittorie e 1 sconfitta nelle ultime 5 partite. Media gol segnati: 2,2 a partita (11 totali).

Media gol subiti: 0,8 a partita (4 totali).

36 punti raccolti in 16 gare casalinghe: rendimento da promozione.

Frosinone : imbattuto da 10 partite (2 vittorie, 3 pareggi nelle ultime 5).

: imbattuto da 10 partite (2 vittorie, 3 pareggi nelle ultime 5). Media gol segnati: 2,0 a partita (10 totali).

Media gol subiti: 1,2 a partita (6 totali).

La sfida tra Pisa e Frosinone si preannuncia interessante anche per chi segue le statistiche e i pronostici. I padroni di casa, guidati da Filippo Inzaghi, arrivano da un periodo molto positivo: quattro successi nelle ultime cinque gare e una solidità difensiva che ha permesso di mantenere la media gol subiti sotto l’unità a partita. L’Arena Garibaldi rappresenta un vero e proprio fortino per i nerazzurri, capaci di raccogliere ben 36 punti in 16 partite interne.

Dall’altra parte, il Frosinone di Paolo Bianco ha saputo risollevarsi nella seconda parte di stagione, mantenendo l’imbattibilità da inizio febbraio e migliorando soprattutto il rendimento difensivo. Le statistiche confermano una maggiore attenzione nella fase di non possesso, anche se il reparto offensivo non sempre brilla. Nelle ultime dieci sfide tra le due squadre, il pareggio si è verificato quattro volte, con altrettanti successi per i ciociari e due per i pisani, a dimostrazione dell’equilibrio storico.

Le quote dei principali bookmakers vedono il Pisa favorito (1.92 la vittoria interna), mentre il successo esterno del Frosinone è valutato a 4.95. Il pareggio si attesta a 3.40. L’incertezza sul numero di gol è testimoniata dalle quote simili per “gol” (1.95) e “no gol” (1.85), mentre l’over 2.5 è meno probabile (2.16) rispetto all’under (1.72). Secondo le previsioni, il risultato esatto più quotato è il 2-1 per i padroni di casa.

In conclusione, Pisa parte con i favori del pronostico grazie al rendimento casalingo e alla possibilità di festeggiare la promozione davanti ai propri tifosi. Tuttavia, il Frosinone ha dimostrato solidità e può rappresentare un ostacolo impegnativo. Le quote aggiornate confermano il vantaggio dei toscani, ma il calcio di fine stagione riserva sempre sorprese.

Non perderti le prossime analisi: segui la nostra sezione Scommesse per rimanere sempre informato!