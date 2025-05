Pronostico Parma-Napoli: statistiche e precedenti con Doveri

La sfida tra Parma e Napoli, valida per la 37ª giornata di Serie A, si preannuncia decisiva per le sorti del campionato e delle ambizioni scudetto degli azzurri. Il match al Tardini rappresenta un crocevia importante, soprattutto perché il Napoli è chiamato a confermare il primato in classifica e, con una vittoria, potrebbe addirittura chiudere matematicamente la corsa al titolo in caso di passo falso dell’Inter contro la Lazio. L’AIA ha affidato la direzione della gara a un arbitro con grande esperienza e storia recente con entrambe le squadre.

Statistiche e precedenti: Napoli spesso vittorioso con Doveri

La designazione di Daniele Doveri quale direttore di gara per Parma-Napoli è un elemento che aggiunge interesse a questa sfida. Secondo i dati ufficiali:

Doveri ha già arbitrato il Napoli 4 volte in questa stagione.

ha già arbitrato il 4 volte in questa stagione. I precedenti più recenti includono big match importanti come Juventus-Napoli (0-0) e Napoli-Inter al Maradona .

(0-0) e al . Nel corso della sua carriera, Doveri ha diretto il Napoli in ben 40 partite: 22 vittorie partenopee, 11 pareggi, 7 sconfitte e mai un’espulsione diretta contro gli azzurri.

ha diretto il in ben 40 partite: 22 vittorie partenopee, 11 pareggi, 7 sconfitte e mai un’espulsione diretta contro gli azzurri. Per quanto riguarda il Parma, Doveri ha arbitrato i ducali in 13 occasioni, con un bilancio sfavorevole: solo 2 vittorie (risalenti al 2011 e 2013), 5 pareggi e 6 sconfitte.

Squadra Presenze con Doveri Vittorie Pareggi Sconfitte Espulsioni Dirette Napoli 40 22 11 7 0 Parma 13 2 5 6 –

Questo scenario statistico suggerisce una certa “familiarità” tra Doveri e la squadra di Antonio Conte, mentre i precedenti con il Parma evidenziano una maggiore difficoltà dei ducali a conquistare punti nelle partite dirette dal fischietto romano.

Il focus dell’attenzione resta dunque sulle capacità del Napoli di gestire la pressione e capitalizzare i numeri a proprio favore. La squadra partenopea sa che con sei punti nelle ultime due gare sarebbe aritmeticamente campione d’Italia per la quarta volta nella sua storia. Tuttavia, l’importanza della direzione arbitrale non va sottovalutata, soprattutto alla luce dei precedenti positivi che Doveri ha con gli azzurri. Il Parma, dal canto suo, proverà a invertire un trend sfavorevole, affidandosi anche al fattore campo e alla voglia di ben figurare davanti al proprio pubblico.

In sintesi, Parma-Napoli si configura come una partita ad alta tensione, con in palio punti pesantissimi sia per la classifica che per il morale. Le statistiche arbitrarie suggeriscono un leggero vantaggio per il Napoli, che ha spesso trovato la vittoria nelle partite dirette da Doveri, mentre il Parma dovrà superare i numeri negativi che lo accompagnano con questo arbitro. Le quote dei bookmaker, in base ai dati storici e all’andamento stagionale, tendono a favorire la formazione ospite, ma il calcio, si sa, può sempre riservare sorprese.

