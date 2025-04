Pronostico Paolini-Sabalenka: statistiche e analisi semifinale WTA

Nel panorama del tennis femminile internazionale, il WTA 1000 di Stoccarda è uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Quest’anno, le semifinali vedono protagonista Jasmine Paolini, pronta ad affrontare per la settima volta in carriera la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka. L’evento, posticipato eccezionalmente per non coincidere con la Pasqua, promette emozioni forti sulla terra rossa tedesca.

Paolini contro Sabalenka: precedenti e statistiche su terra

La semifinale tra Paolini e Sabalenka rappresenta una sfida dal grande fascino e dal significato particolare per la tennista italiana. I precedenti tra le due vedono la bielorussa in vantaggio 4-2, ma nessuna delle sfide si era mai disputata sulla terra battuta, superficie che potrebbe rimescolare le carte. Paolini arriva a questa semifinale dopo la convincente vittoria su Gauff, centrando così la seconda semifinale consecutiva dopo Miami. Importante notare che, finora, contro una numero 1 del mondo l’azzurra ha perso in tutte e cinque le occasioni (tre volte contro Sabalenka e due contro Swiatek), ma il cambio di superficie potrebbe rappresentare un’opportunità inedita.

Il bilancio dei precedenti: Sabalenka conduce 4-2

conduce 4-2 Tutte le vittorie di Sabalenka sono arrivate su superfici diverse dalla terra

sono arrivate su superfici diverse dalla terra Paolini ha vinto per la prima volta contro Gauff proprio in questo torneo

ha vinto per la prima volta contro proprio in questo torneo Le quote danno Sabalenka favorita, ma la fiducia di Paolini è in crescita

La semifinale è in programma non prima delle 14:30 su SuperTennis (canale 64). L’altra semifinale vede invece opposte Ostapenko (n.24) e Alexandrova (n.22), con quest’ultima favorita dai bookmakers: la sua vittoria è quotata circa 1.60, mentre quella di Ostapenko si attesta attorno a 2.20. Per Alexandrova si tratta della quarta semifinale stagionale, la seconda consecutiva su terra dopo Charleston, mentre per la lettone, ex vincitrice del Roland Garros, è la seconda semifinale della stagione.

In conclusione, la sfida tra Paolini e Sabalenka catalizza l’attenzione degli appassionati italiani e non solo. Le quote vedono favorita la numero 1 del mondo, ma la determinazione e i recenti progressi di Paolini lasciano aperto uno spiraglio per una possibile impresa. Chi avrà la meglio sulla terra rossa di Stoccarda? Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime partite!