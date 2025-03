Home | Pronostico Padova-Vicenza, sfida in Serie B

Padova e Vicenza si contendono la promozione diretta in Serie B, una sfida affascinante che tiene i tifosi con il fiato sospeso. Con sei giornate ancora da disputare nel girone A di Serie C, entrambe le squadre lottano per raggiungere l’ambita posizione di vertice. Attualmente, il Padova ha un vantaggio di quattro punti sul Vicenza, ma tutto può ancora accadere. Un arrivo a pari punti potrebbe vedere il Padova premiato, grazie agli scontri diretti favorevoli.

Statistiche e calendario del Padova

Il Padova, guidato da Matteo Andreoletti, è attualmente in testa con 75 punti e un vantaggio di quattro punti sul Vicenza, che in realtà può essere considerato di cinque punti a causa degli scontri diretti. Ecco il calendario delle prossime sfide del Padova:

Novara (trasferta)

(trasferta) Atalanta Under 23 (trasferta)

(trasferta) Lecco (casa)

(casa) Triestina (trasferta)

(trasferta) Union Clodiense (casa)

(casa) Lumezzane (trasferta)

Tutte gare che il Padova affronta con il favore dei pronostici, con l’obiettivo di chiudere la stagione in bellezza e tornare in Serie B dopo sei anni.

Il Vicenza, invece, spera ancora in una rimonta. La squadra allenata da Stefano Vecchi deve recuperare il distacco e spera che il calendario possa essere favorevole. Tra le partite cruciali figurano:

Caldiero Terme (casa)

(casa) Pro Vercelli (trasferta)

(trasferta) Union Clodiense (casa)

(casa) Virtus Verona (trasferta)

(trasferta) Triestina e Trento prima dei playoff

Per il Vicenza, ogni partita è una finale, e i tifosi sperano di vedere la squadra in lotta fino all’ultimo per la promozione diretta.

Con il Padova in vantaggio negli scontri diretti, il Vicenza deve vincere e sperare in passi falsi degli avversari. Le prossime settimane saranno decisive per entrambe le squadre, con i tifosi che attendono con trepidazione il verdetto finale.

