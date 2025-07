Pronostico Pachuca-Monterrey: statistiche e analisi dettagliate

La Liga MX apre la sua nuova stagione con una sfida di particolare interesse tra Pachuca e Monterrey. Entrambe le squadre arrivano da un periodo intenso, avendo partecipato al recente Mondiale per Club, e sono motivate a riscattare una Clausura conclusa con l’eliminazione ai quarti di finale. Questo incontro segna l’avvio di un campionato che si preannuncia avvincente, con due formazioni decise a rilanciarsi fin dalla prima giornata.

Statistiche e precedenti: Pachuca spesso in difficoltà in casa

La sfida tra Pachuca e Monterrey rappresenta un banco di prova significativo per entrambe le squadre, reduci da esperienze differenti nei precedenti tornei e competizioni internazionali. Analizzando le statistiche:

Nei precedenti dieci incontri, il Pachuca ha prevalso cinque volte contro le quattro vittorie del Monterrey , con un solo pareggio.

ha prevalso cinque volte contro le quattro vittorie del , con un solo pareggio. Il Pachuca ha però conquistato solo due successi interni, mentre il Monterrey si è imposto in trasferta tre volte.

ha però conquistato solo due successi interni, mentre il si è imposto in trasferta tre volte. Sei degli ultimi dieci incontri hanno registrato più di due gol totali (over).

Ben cinque volte si è verificato l’esito “no gol”, ovvero almeno una delle due squadre non è andata a segno.

Esito Quote Vittoria Pachuca 2.25 Pareggio 3.50 Vittoria Monterrey 3.10 Gol (entrambe segnano) 1.67 No Gol 2.10 Over 2.5 1.80 Under 2.5 2.00

Il Pachuca ha mostrato qualche difficoltà soprattutto tra le mura amiche, come evidenziato dalle sole due vittorie interne nei recenti scontri diretti. Inoltre, il percorso nel Mondiale per Club è stato deludente, con la squadra incapace di conquistare punti nel girone, a differenza dei Rayados, che hanno raggiunto gli ottavi di finale superando avversari di calibro internazionale.

Le formazioni probabili vedono il Pachuca schierarsi con un 3-4-3 e il Monterrey optare per un 4-2-3-1. Da segnalare alcuni giocatori chiave come Kenedy e Jhonder Cádiz tra i padroni di casa, e Jesus Manuel Corona tra gli ospiti.

In conclusione, la sfida tra Pachuca e Monterrey appare molto equilibrata, come evidenziato dalle quote offerte dai principali bookmaker: la vittoria dei padroni di casa a 2.25, il pareggio a 3.50 e il successo degli ospiti a 3.10. L’esito “Gol” è considerato probabile a 1.67, mentre l’over 2.5 si gioca a 1.80.

Per restare sempre aggiornato con statistiche, pronostici e approfondimenti sulle competizioni più seguite, consulta le nostre analisi dettagliate e non perdere i prossimi appuntamenti della Liga MX!