Pronostico Norris-Piastri in Belgio: statistiche e quote F1

Il tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 riporta l’attenzione degli appassionati sullo storico circuito di Spa-Francorchamps, dove si disputerà il Gran Premio del Belgio. Dopo una breve pausa estiva, il duello in vetta tra Oscar Piastri e Lando Norris si rinnova, mantenendo alta la tensione nella corsa al titolo piloti. Le aspettative sono elevate, con le McLaren che hanno dominato la prima metà della stagione e le altre scuderie pronte a sfruttare ogni occasione per interrompere questa supremazia.

Le quote e le statistiche: McLaren favorita, Ferrari insegue

Il confronto tra Piastri e Norris è il tema centrale di questa fase del campionato. I bookmaker, come Snai e Planetwin365, propongono entrambi i piloti McLaren come principali favoriti per la vittoria sul circuito belga, con quote molto simili: 2,50 sia per l’australiano che per il britannico. Max Verstappen, che ha già vinto a Spa nelle ultime tre edizioni, resta il terzo incomodo con una quota che varia tra 4,50 e 5,00. Più indietro troviamo la Ferrari di Charles Leclerc, quotata a 10, e il compagno Lewis Hamilton, offerto fino a 15.

Piastri mantiene un vantaggio di 8 punti su Norris (234 a 226), rendendo la lotta interna alla McLaren ancora più avvincente.

Pilota Quota vittoria GP Quota Gara Sprint Lando Norris 2,50 2,50 Oscar Piastri 2,50 2,75 Max Verstappen 4,50 – 5,00 4,00 – 4,50 Charles Leclerc 10,00 10,00 – 11,00 Lewis Hamilton 13,00 – 15,00 11,00 – 15,00

Il dominio McLaren è testimoniato anche dalla classifica costruttori, dove il team britannico sembra ormai irraggiungibile. Tuttavia, la variabilità insita nelle gare e nelle Sprint lascia spazio a colpi di scena, con le Ferrari e la Red Bull di Verstappen pronte ad approfittare di eventuali errori altrui.

In conclusione, il Gran Premio del Belgio promette emozioni, con il duello tra Piastri e Norris ancora più serrato. Le quote confermano l’equilibrio tra i due piloti McLaren, mentre Verstappen, Leclerc e Hamilton restano outsider di lusso. Le scommesse vedono i favoriti tra 2,50 e 2,75 per le vittorie dei leader, mentre le probabilità di successo degli altri sono sensibilmente più alte. Resta aggiornato sulle nostre analisi e scopri tutti i dati e le statistiche sulle prossime gare di Formula 1!