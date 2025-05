Pronostico Newcastle-Chelsea: statistiche e analisi decisive

La Premier League si avvicina alle battute finali e la corsa per la qualificazione alla prossima Champions League entra nel vivo. Domenica 11 maggio, alle ore 13:00, il St. James’ Park sarà teatro di una sfida ad alta tensione tra Newcastle e Chelsea, due squadre appaiate in classifica e pronte a giocarsi tutto per un posto nell’Europa che conta. L’importanza della partita è ulteriormente accentuata dalla pressione delle inseguitrici e dalla recente forma delle due formazioni.

Newcastle imbattibile in casa: sei vittorie consecutive

Il Newcastle, guidato da Eddie Howe, ha fatto del proprio stadio una vera e propria fortezza nelle ultime settimane. I bianconeri hanno infatti collezionato sei vittorie di fila sul campo amico, consolidando una posizione di forza in classifica e dimostrando una solidità che potrebbe rivelarsi determinante nella sfida contro i Blues. Da segnalare:

La terza miglior media realizzativa della Premier League con 66 reti segnate;

con 66 reti segnate; 23 gol realizzati dalla punta svedese Alexander Isak ;

; Quattro vittorie negli ultimi cinque confronti casalinghi contro il Chelsea ;

; L’ultimo successo dei londinesi a St. James’ Park risale al 2021.

Il Chelsea, reduce da tre successi consecutivi in campionato e dalla finale di Conference League raggiunta, arriva però con qualche energia in meno dopo gli impegni europei. Inoltre, la squadra di Maresca dovrà fare i conti con il periodo di difficoltà di Cole Palmer, a secco da diverse partite tra gol e assist.

La partita promette spettacolo e tensione, con entrambe le squadre determinate a conquistare la vittoria. Le statistiche suggeriscono un match ricco di gol (entrambi i team hanno medie realizzative elevate) e il fattore campo sembra favorire i padroni di casa. I bookmaker vedono leggermente favorito il Newcastle (quota 2.10-2.15), con il Chelsea offerto a 3.00 e il pareggio a 3.70-3.75. Le probabili formazioni vedono in campo per il Newcastle elementi chiave come Pope, Trippier, Tonali e Isak, mentre per il Chelsea ci saranno Sanchez, Caicedo, Palmer e Jackson.

In conclusione, il big match tra Newcastle e Chelsea si preannuncia decisivo per la zona Champions League, con i padroni di casa leggermente favoriti grazie a uno straordinario rendimento interno. Le quote dei principali bookmaker indicano una leggera preferenza per il segno “1”, mentre il pareggio resta un’opzione possibile visti gli equilibri in campo.

