Pronostico Napoli: statistiche e quote su Chiesa e Lookman

Il Napoli è protagonista di un mercato estivo ricco di movimenti e voci che coinvolgono nomi di primo piano del calcio italiano e internazionale. Dopo la recente cessione di Kvaratskhelia, la dirigenza azzurra, guidata da Antonio Conte, è alla ricerca di nuovi innesti per mantenere competitività e ambizioni in Serie A. In questo scenario, spiccano i nomi di Federico Chiesa e Ademola Lookman come possibili rinforzi offensivi, mentre sul fronte delle uscite si segnalano le possibili partenze di Anguissa e Raspadori.

Statistiche e quote: Chiesa e Lookman nel mirino del Napoli

Il cuore della notizia riguarda la possibile rivoluzione del reparto offensivo del Napoli. Dopo aver salutato Kvaratskhelia, la dirigenza partenopea si è già assicurata Noa Lang dal PSV, ma il tecnico Conte chiede un ulteriore rinforzo di qualità.

Federico Chiesa è il primo obiettivo: reduce da una stagione non brillante al Liverpool , il suo arrivo a Napoli è quotato a 2,00 dai principali bookmaker. Questa quotazione indica trattative avanzate e una forte possibilità che l’esterno ex Fiorentina e Juventus approdi all’ombra del Vesuvio.

è il primo obiettivo: reduce da una stagione non brillante al , il suo arrivo a è quotato a 2,00 dai principali bookmaker. Questa quotazione indica trattative avanzate e una forte possibilità che l’esterno ex e approdi all’ombra del Vesuvio. L’alternativa si chiama Ademola Lookman: l’esterno anglo-nigeriano, protagonista con l’Atalanta, è proposto con una quota di 3,00 per un suo trasferimento in azzurro. Questa opzione, leggermente meno probabile rispetto a Chiesa, rimane comunque concreta, soprattutto se dovessero sorgere ostacoli nella trattativa principale.

Sul fronte delle cessioni, il Napoli potrebbe dover sacrificare alcune pedine importanti per finanziare ulteriori acquisti:

Anguissa e Raspadori sono i principali indiziati a lasciare la squadra, entrambi quotati a 1,85 per una possibile partenza. Il centrocampista camerunense, elemento chiave nelle ultime stagioni, potrebbe essere ceduto per fare spazio a un nuovo mediano. Discorso simile per Raspadori, considerato sacrificabile per dare maggiore equilibrio alla rosa.

Giocatore Quota Arrivo/Partenza Federico Chiesa 2,00 (arrivo) Ademola Lookman 3,00 (arrivo) Anguissa 1,85 (partenza) Raspadori 1,85 (partenza)

In sintesi, il mercato del Napoli si annuncia ricco di colpi di scena, con l’obiettivo di rinforzare la squadra e mantenerla competitiva ai massimi livelli. Le quote segnalano trattative calde e possibilità concrete sia in entrata che in uscita, con Chiesa e Lookman osservati speciali e Anguissa e Raspadori pronti a valutare nuove destinazioni. Resta da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane.

Le principali quote di mercato vedono Chiesa a 2,00 per l’approdo in azzurro, Lookman a 3,00, mentre le possibili partenze di Anguissa e Raspadori sono entrambe offerte a 1,85. Segui il nostro approfondimento e scopri tutti i dettagli sulle prossime trattative e gli sviluppi del mercato del Napoli!