Pronostico Napoli-Genoa: statistiche, probabili formazioni e quote

La corsa scudetto in Serie A si fa sempre più avvincente, con il Napoli di Antonio Conte determinato a mantenere il vantaggio sull’Inter e a centrare il quarto titolo della sua storia. La sfida con il Genoa di Patrick Vieira, valida per la 36ª giornata, assume così un’importanza fondamentale per gli azzurri, che puntano a consolidare il +3 sui nerazzurri e ad avvicinarsi al sogno tricolore, pur dovendo fare i conti con numerosi infortuni e una rosa ridotta all’osso.

Napoli: statistiche di solidità e motivazioni da scudetto

Il Napoli arriva a questa partita con una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, tutte senza subire gol, a testimonianza di una difesa solida e compatta, la migliore nei cinque principali campionati d’Europa con soli 25 gol incassati. Il lavoro di Conte, che ha saputo ricostruire il gruppo dopo una stagione precedente deludente, si riflette in una squadra cinica e mentalmente forte. Anche senza un bomber da 20 gol, gli azzurri hanno saputo sopperire grazie a un collettivo affiatato, con ben 13 marcatori diversi in stagione. Fondamentale l’apporto di Romelu Lukaku, autore di 12 reti e 10 assist e vero leader tecnico ed emotivo della squadra.

Scott McTominay e Raspadori sono stati determinanti nelle ultime vittorie, rilanciando le ambizioni azzurre dopo qualche passo falso.

e sono stati determinanti nelle ultime vittorie, rilanciando le ambizioni azzurre dopo qualche passo falso. L’assenza di giocatori chiave come Lobotka e Buongiorno complica la gestione delle ultime battute di campionato, ma l’inserimento di Gilmour al fianco di Anguissa ha già mostrato segnali positivi.

e complica la gestione delle ultime battute di campionato, ma l’inserimento di al fianco di ha già mostrato segnali positivi. Formazione tipo: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Gilmour, Anguissa, McTominay; Raspadori, Lukaku.

Dall’altra parte, il Genoa ha già raggiunto la salvezza e arriva da tre sconfitte consecutive. Nonostante ciò, Vieira ha dichiarato di voler tentare il colpaccio contro una big, schierando una formazione d’emergenza a causa di numerosi infortuni.

Squadra Punti Ultimi 5 incontri Napoli 77 V-V-V-V-P Genoa 39 P-S-S-S-V

Storicamente, il Napoli non perde contro il Genoa da oltre quattro anni, con un bilancio recente di tre vittorie e due pareggi.

La sfida si annuncia dunque a senso unico dal punto di vista delle motivazioni e delle quote. I principali bookmaker vedono favorita la squadra di Conte, con il segno 1 quotato a 1.32 e l’Under 2.5 a 1.74. Un successo azzurro avvicinerebbe in modo decisivo il tricolore, mentre per il Genoa l’obiettivo è chiudere dignitosamente la stagione.

Il Napoli si trova di fronte all’ultimo ostacolo verso il sogno scudetto, forte del suo spirito di gruppo e della mentalità vincente trasmessa da Conte. Con una difesa di ferro e la spinta di un Maradona sempre esaurito, gli azzurri sono pronti a dare tutto contro un Genoa già salvo ma mai arrendevole. Le quote confermano il favore dei padroni di casa: 1.32 per la vittoria e 1.74 per l’Under 2.5.

