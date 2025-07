Pronostico Napoli-Arezzo: statistiche, formazioni e quote top

Napoli e Arezzo si preparano a scendere in campo per la prima amichevole stagionale, rappresentando un appuntamento cruciale tanto per testare la condizione fisica degli azzurri quanto per osservare gli sviluppi tattici della nuova gestione tecnica. L’incontro, in programma mercoledì 22 luglio 2025 alle ore 18:00 presso lo Stadio Comunale di Dimaro, offrirà agli appassionati l’opportunità di valutare i primi passi della squadra partenopea in vista dell’inizio ufficiale della stagione.

Statistiche, pronostici e formazioni: Napoli nettamente favorito

La sfida tra Napoli e Arezzo rappresenta un appuntamento atteso soprattutto per la presenza di nuovi elementi in rosa e per l’esordio stagionale di alcuni acquisti di rilievo. Gli uomini guidati da Antonio Conte affrontano una formazione che milita nel girone B della Serie C, reduce da una stagione positiva culminata con la partecipazione ai playoff.

Le principali informazioni sul match:

Data: 22 luglio 2025

22 luglio 2025 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Comunale Dimaro ( Trento )

Comunale Dimaro ( ) Trasmissione TV/Streaming: DAZN, Sky Primafila, OneFootball

Grande attesa ruota attorno all’esordio di Kevin De Bruyne, uno dei colpi di mercato più discussi del club campano, atteso protagonista del centrocampo azzurro. È prevista una rotazione di tutti i giocatori disponibili, con spazio anche per i nuovi arrivati come Lucca, Lang, Beukema e Marianucci. Tuttavia, la formazione iniziale dovrebbe puntare sui protagonisti della precedente cavalcata tricolore, per dare subito solidità e continuità al progetto tecnico.

Per quanto riguarda l’Arezzo, guidato dall’ex azzurro Cristian Bucchi, la partita rappresenta un’occasione di prestigio e un banco di prova importante contro una delle big d’Italia. Tra gli amaranto spicca la presenza dell’esperto Jacopo Dezi, anch’egli ex Napoli.

Squadra Modulo Principali titolari Napoli 4-2-3-1 Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Anguissa, Lobotka, Politano, McTominay, Raspadori, Lukaku Arezzo 4-3-3 Trombini, Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti, Chierico, Guccione, Dezi, Pattarello, Ravasio, Tavernelli

I bookmaker evidenziano un netto favore per il Napoli, la cui vittoria è quotata appena 1.02. Il pareggio si attesta a quota 11, mentre un successo esterno dell’Arezzo viene proposto a 25 volte la posta, segno di una sfida sulla carta a senso unico.

La partita rappresenta dunque un primo importante test per valutare le ambizioni del Napoli, ma anche un’occasione per l’Arezzo di mettere in mostra giovani talenti e consolidare il proprio progetto sportivo. Le quote dei bookmaker confermano l’ampio divario tra le due compagini, con i partenopei ampiamente favoriti per la vittoria finale.

Vuoi restare aggiornato sulle prossime amichevoli e ricevere analisi dettagliate dei principali eventi calcistici? Segui la nostra sezione dedicata e non perderti tutte le novità su pronostici, statistiche e formazioni!