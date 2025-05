Pronostico Musetti-Zverev: statistiche e quote dei quarti a Roma

ATP Roma 2025 entra nel vivo con i quarti di finale, offrendo sfide di altissimo livello tra alcuni tra i maggiori protagonisti della scena tennistica mondiale. I riflettori sono puntati sulle sfide tra Lorenzo Musetti e Alexander Zverev, oltre a quella tra Jack Draper e Carlos Alcaraz. In questa fase cruciale, i pronostici e le statistiche diventano strumenti fondamentali per comprendere le dinamiche degli incontri e per gli appassionati che seguono con interesse sia il tennis giocato che il mondo delle scommesse sportive.

Musetti-Zverev: record, precedenti e quote aggiornate

I quarti di finale del Masters 1000 di Roma vedono in scena una sfida che promette spettacolo: Lorenzo Musetti contro Alexander Zverev. L’italiano, fresco di un risultato storico – è il primo a raggiungere i quarti nei tre grandi tornei su terra rossa (Montecarlo, Madrid e Roma) nella stessa stagione – affronta il numero due del mondo e campione in carica nel torneo capitolino. La sfida si preannuncia equilibrata, come testimoniano sia i precedenti che le attuali quote offerte dai principali operatori.

Nei confronti diretti, Musetti conduce 2-1 su Zverev , avendo vinto gli ultimi due scontri: a Vienna e alle Olimpiadi di Parigi nel 2024.

conduce 2-1 su , avendo vinto gli ultimi due scontri: a e alle nel 2024. L’unica vittoria del tedesco risale al 2022, in un match deciso al primo set.

Il percorso di Zverev a Roma finora è stato solido contro avversari come Carabelli , Gaubas e Fils .

a finora è stato solido contro avversari come , e . Musetti ha impressionato battendo Medvedev e dimostrando grande maturità, soprattutto nella gestione dei momenti di pressione.

Anche la sfida tra Jack Draper e Carlos Alcaraz attira l’attenzione: il bilancio è leggermente favorevole allo spagnolo, ma i recenti confronti hanno mostrato grande equilibrio. Draper a Roma ha eliminato rivali coriacei, mentre Alcaraz si conferma tra i favoriti grazie alla sua adattabilità sulla terra.

Le quote dei bookmaker riflettono l’incertezza del match di punta:

Esito Goldbet Snai Sisal Vincente Musetti 2,25 2,25 2,20 Vincente Zverev 1,65 1,60 1,67 Over 21,5 games 1,56 1,53 1,57

La posta in palio è alta, anche in ottica ranking mondiale: una vittoria di Musetti aiuterebbe anche il connazionale Jannik Sinner nella sua corsa al primo posto ATP.

In conclusione, i quarti di finale del ATP Roma propongono sfide di altissimo livello tecnico e psicologico. L’attenzione dei tifosi e degli appassionati di pronostici è massima: le quote evidenziano l’equilibrio tra Musetti e Zverev, mentre il duello tra Draper e Alcaraz promette altrettanto spettacolo. Non perdere l’opportunità di seguire tutte le fasi decisive del torneo e confrontare le tue previsioni con le nostre analisi dettagliate!