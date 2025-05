Pronostico Musetti-Nakashima e statistiche Internazionali d’Italia

Gli Internazionali d’Italia rappresentano uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario tennistico mondiale, e quest’anno l’attenzione degli appassionati italiani è tutta per i giovani azzurri impegnati al Foro Italico di Roma. Con l’ingresso nei sedicesimi di finale, la competizione si fa sempre più intensa e le aspettative sui nostri portacolori sono altissime, specialmente su Lorenzo Musetti, ormai stabilmente tra i primi dieci del ranking mondiale ATP. Oggi, oltre a Musetti, scenderà in campo anche Francesco Passaro, pronto a sfidare i pronostici contro avversari di grande esperienza.

Statistiche e pronostico: Musetti favorito contro Nakashima

La giornata odierna vede al centro dell’attenzione il confronto tra Lorenzo Musetti e Brandon Nakashima. Dopo aver superato brillantemente il finlandese Virtanen, il carrarese si trova ora ad affrontare l’americano, testa di serie numero 28. Il pronostico è chiaramente a favore dell’azzurro, con le principali agenzie che quotano la sua vittoria a 1.21. Nakashima, invece, non ha mai vinto una partita agli Internazionali fino a quest’anno, approdando al terzo turno grazie a un bye e al forfait di Thompson. In carriera, i due non si sono mai affrontati prima d’ora, aggiungendo ulteriore interesse alla sfida.

è attualmente il numero 9 al mondo, reduce dalla finale a Monte Carlo e dalla semifinale a Madrid. L’anno scorso fu eliminato al primo turno a Roma , una sconfitta che vuole riscattare davanti al pubblico di casa.

, una sconfitta che vuole riscattare davanti al pubblico di casa. Nakashima, pur essendo dotato tecnicamente, non ha raccolto risultati significativi negli ultimi mesi.

Oltre a Musetti, anche Francesco Passaro proverà a sorprendere contro il russo Karen Khachanov, favorito secondo i bookmaker con una quota vittoria di 1.34 contro il 3.20 riservato all’italiano. Passaro ha già stupito eliminando Dimitrov e, se dovesse riuscire nell’impresa, potrebbe trovarsi di fronte a un altro big come Carlos Alcaraz nei prossimi turni. Nel programma maschile spicca anche la sfida tra l’australiano Popyrin e il russo Medvedev: quest’ultimo è leggermente favorito, con precedenti favorevoli (3-1), sebbene nessuno su terra battuta.

La copertura televisiva dell’evento è ampia: i match principali sono trasmessi in chiaro su Rai 2 e per gli abbonati su Sky Sport, con streaming disponibile su Rai Play e Sky Go. Gli appassionati possono così seguire ogni scambio e non perdere le emozioni del Foro Italico.

In conclusione, la giornata degli Internazionali d’Italia promette spettacolo grazie alle sfide dei giovani italiani contro avversari di rilievo. I pronostici sorridono a Musetti (quota vittoria 1.21), mentre Passaro dovrà superare un ostacolo importante con Khachanov (quota 3.20). Restate aggiornati sulle prossime analisi e scoprite tutte le novità e approfondimenti sulle competizioni più seguite!