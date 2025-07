Pronostico Musetti-Duckworth e Paolini: statistiche e quote tennis

L’ATP Masters 1000 di Toronto si conferma come uno degli appuntamenti più attesi della stagione tennistica. Quest’anno, la competizione canadese offre opportunità interessanti per i protagonisti azzurri, con particolare attenzione su Lorenzo Musetti, desideroso di riscattarsi dopo un periodo complicato. Allo stesso tempo, la scena femminile vede il ritorno di Jasmine Paolini nel WTA 1000 di Montreal, appuntamento chiave in vista degli US Open. Analizziamo insieme pronostici, statistiche e le quote più rilevanti di questi eventi.

Statistiche e pronostico: Musetti cerca riscatto a Toronto

Il Masters 1000 di Toronto, terzo torneo più antico della storia, si disputa sul cemento e rappresenta una sfida particolare per Musetti, il quale vanta la percentuale di vittorie più bassa (47%) su questa superficie tra i primi 20 giocatori ATP. Nonostante ciò, l’azzurro si è guadagnato la terza testa di serie grazie agli ottimi risultati su terra battuta, come le semifinali raggiunte a Monte Carlo, Madrid, Roma e Roland Garros, e la semifinale sull’erba a Wimbledon.

Musetti è reduce da due eliminazioni al primo turno (Wimbledon e Washington).

Ha saltato il torneo di Umago per prepararsi meglio al cemento americano.

Affronterà al secondo turno James Duckworth, giocatore proveniente dalle qualificazioni e attualmente n.106 del ranking.

Le statistiche recenti suggeriscono che Musetti parte favorito, ma le sue condizioni restano un’incognita dopo un infortunio e un virus che hanno condizionato la stagione. Duckworth, dal canto suo, ha vinto il primo turno contro il cinese Juncheng Shang e ha superato facilmente le qualificazioni.

Giocatore Ranking Superficie preferita Ultimi risultati Lorenzo Musetti Top 10 Terra battuta Semifinale Roland Garros, Eliminato 1° turno Wimbledon e Washington James Duckworth 106 Cemento Vittorie su Boulais e Shang

Passando al torneo femminile, Jasmine Paolini torna in campo a Montreal dopo l’uscita prematura da Wimbledon e la separazione dal coach Marc Lopez. Nel primo turno affronterà la giapponese Mai Hontama Ito, reduce dalle qualificazioni. Paolini parte favorita, ma dovrà dimostrare di aver superato i recenti problemi fisici e trovare il ritmo sul cemento, storicamente non sua superficie prediletta. Possibile novità in panchina: si parla di Sara Errani come futura coach.

Le quote per la vittoria di Paolini 2-0 nei set oscillano tra 1,26 e 1,32 a seconda degli operatori, mentre l’over 17,5 giochi complessivi è quotato tra 1,64 e 1,74.

Nel complesso, il tabellone maschile vede altri azzurri come Bellucci e Gigante impegnati in sfide insidiose ma abbordabili. Musetti, con quota @26 per la vittoria finale, è il migliore tra gli italiani secondo i bookmaker.

Il focus di questa settimana è quindi tutto su Musetti e Paolini: entrambi hanno la possibilità di rilanciarsi in tornei di alto livello, con avversari alla portata nei rispettivi esordi. Le quote suggeriscono un vantaggio per i nostri portacolori, ma il campo, come sempre, sarà il giudice finale. Segui i nostri approfondimenti per restare sempre informato sulle analisi e sulle statistiche più aggiornate sui principali tornei di tennis!