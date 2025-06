Pronostico MotoGP Assen: statistiche e quote Quartararo-Bagnaia

La MotoGP torna protagonista con il suggestivo scenario della Cattedrale di Velocità di Assen, teatro di qualifiche combattute e ricche di colpi di scena. Il focus è su un weekend cruciale per la classifica, dove i piloti di vertice cercano di imporsi in una delle piste più amate e temute del calendario. Le condizioni meteo e la scelta delle gomme aggiungono ulteriore imprevedibilità, rendendo ogni decisione strategica fondamentale per il risultato finale. In questo articolo analizziamo le ultime statistiche, le prestazioni dei principali protagonisti e le quote delle scommesse in vista della sprint race e del Gran Premio.

Statistiche dei protagonisti: Quartararo in pole, Bagnaia e Marquez inseguono

Il francese Fabio Quartararo ha conquistato la pole position con la sua Yamaha, siglando un tempo straordinario di 1:30.651 e confermando il suo ottimo feeling con il tracciato olandese. Ecco alcuni dati e curiosità emersi dalle qualifiche e dagli ultimi risultati:

Per Quartararo è la quarta pole stagionale, a conferma di una crescente competitività nelle Q2.

è la quarta pole stagionale, a conferma di una crescente competitività nelle Q2. Francesco Bagnaia su Ducati , secondo per soli 28 millesimi, ama particolarmente il circuito di Assen , dove lo scorso anno ha firmato una doppietta.

su , secondo per soli 28 millesimi, ama particolarmente il circuito di , dove lo scorso anno ha firmato una doppietta. Alex Marquez ha chiuso terzo, ma ammette che il passo del fratello Marc e di Bagnaia sembrano superiori in vista della gara.

ha chiuso terzo, ma ammette che il passo del fratello e di sembrano superiori in vista della gara. Marc Marquez , attuale leader della classifica mondiale, partirà dalla seconda fila dopo alcune cadute nelle libere.

, attuale leader della classifica mondiale, partirà dalla seconda fila dopo alcune cadute nelle libere. In seconda fila anche Marco Bezzecchi (Aprilia) e Franco Morbidelli (Ducati VR46).

La lotta per la vittoria appare apertissima, complice anche l’incertezza sulle condizioni della pista e la scelta degli pneumatici, fattori determinanti sia per la sprint race che per la gara di domenica.

La notizia principale di questo weekend è la pole position conquistata da Fabio Quartararo, che dopo l’infortunio al Mugello conferma la sua resilienza e velocità. Il pilota francese si è mostrato particolarmente soddisfatto del lavoro svolto dal suo team, pur ammettendo qualche difficoltà nel secondo settore del tracciato, compensata però da prestazioni eccellenti nella parte conclusiva del giro. Bagnaia, secondo in griglia, cercherà il riscatto su una pista che conosce e ama, mentre la scelta delle gomme rimane un’incognita: le alte temperature mettono in crisi la gomma morbida, mentre media e dura non sembrano garantire la tenuta necessaria. Di conseguenza, la strategia di gara potrebbe essere decisiva.

In seconda fila, Marc Marquez e Bezzecchi restano in agguato, pronti a sfruttare ogni occasione per scalare posizioni. Da segnalare anche la presenza in terza fila di Di Giannantonio, tra gli spagnoli Aldeguer e Acosta, e la quinta fila dell’italiano Savadori su Aprilia. Le quote dei principali bookmaker riflettono l’equilibrio della vigilia:

Quartararo favorito per la sprint race e tra i più quotati per il GP.

favorito per la sprint race e tra i più quotati per il GP. Bagnaia e Marc Marquez subito dietro, con valori molto vicini.

e subito dietro, con valori molto vicini. Outsider come Bezzecchi e Morbidelli possono sorprendere e offrire interessanti opportunità agli scommettitori.

Le scelte tecniche e la gestione fisica dei piloti saranno gli elementi chiave per determinare il vincitore.

In conclusione, il Gran Premio di Assen si preannuncia come uno degli appuntamenti più incerti e spettacolari della stagione di MotoGP. La pole di Quartararo e la competitività di Bagnaia e Marquez promettono una gara combattuta fino all’ultimo giro. Le quote attuali vedono un equilibrio tra i favoriti, rendendo particolarmente interessante il confronto sul campo.

Consulta le nostre previsioni: analizziamo dati, statistiche e trend per offrirti un quadro completo sugli eventi sportivi più importanti!