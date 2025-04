Pronostico Monza-Napoli del 19 aprile

Monza e Napoli si preparano a un confronto cruciale alla Serie A, in programma il 19 aprile presso lo U-Power Stadium. Mentre i padroni di casa lottano per evitare la retrocessione, gli ospiti puntano alla vetta della classifica. Con solo sei partite rimanenti, ogni match è fondamentale per entrambe le squadre. Scopriremo se il Napoli riuscirà a mantenere il passo dell’Inter, attuale capolista, o se ci aspetta un colpo di scena inaspettato.

Statistiche e pronostici: Napoli favorito

Il Napoli, sotto la guida esperta di Antonio Conte, ha dimostrato una forma straordinaria in questa stagione. Attualmente al secondo posto con 68 punti, gli azzurri inseguono il primato e non possono permettersi passi falsi. Nelle ultime gare, il Napoli si è imposto con convinzione, battendo l’Empoli con un netto 3-0. Dall’altro lato, il Monza di Alessandro Nesta è alle prese con gravi difficoltà, occupando l’ultimo posto in classifica con soli 15 punti e una recente sconfitta contro il Venezia.

Monza : Ultimo posto, 15 punti, 11 dalla salvezza.

: Ultimo posto, 15 punti, 11 dalla salvezza. Napoli : Secondo posto, 68 punti, 3 punti dalla vetta.

: Secondo posto, 68 punti, 3 punti dalla vetta. Ultimo incontro: Vittoria Napoli per 2-0 al Diego Maradona Stadium .

per 2-0 al . Probabili formazioni: Monza (3-5-2) vs Napoli (4-3-3).

Le quote dei bookmaker favoriscono chiaramente il Napoli. La vittoria degli azzurri è quotata a 1.28, mentre un incontro con più di 2,5 gol è dato a 1.77. Inoltre, Romelu Lukaku marcatore è quotato 1.90.

Il match tra Monza e Napoli rappresenta un crocevia fondamentale per entrambe le squadre. I padroni di casa sono alla ricerca disperata di punti per mantenere viva la speranza di rimanere in Serie A, mentre gli azzurri inseguono il sogno scudetto. Le quote favoriscono il Napoli e le aspettative sono di una gara intensa, con molti gol. Non perdetevi questo appuntamento imperdibile su Dazn, a partire dalle 18:00 di sabato 19 aprile.

“Non perdere le nostre analisi esclusive e segui con noi l’andamento delle competizioni più emozionanti!”