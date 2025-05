Pronostico Modena-Padova: statistiche, analisi e precedenti

La SuperLega torna protagonista con una sfida di grande interesse: la semifinale dei play-off per il 5º posto tra Modena e Padova, in programma oggi alle 17.30 presso il celebre PalaPanini. L’obiettivo è la qualificazione alla prossima Challenge Cup, una competizione europea di rilievo. Entrambe le squadre arrivano al match forti di recenti successi e con la volontà di proseguire il proprio percorso in una stagione intensa e combattuta.

Analisi e statistiche: dominio Modena nei precedenti stagionali

La sfida tra Modena e Padova si presenta ricca di spunti tecnici e statistici. I padroni di casa, guidati da un gruppo solido e in crescita, hanno chiuso il girone con quattro vittorie su cinque incontri, tra cui l’affermazione proprio contro Padova. Il bilancio storico vede un netto vantaggio per Modena: su 112 confronti, i gialloblù hanno ottenuto 90 vittorie, mentre i bianconeri si sono imposti 22 volte. In questa stagione, le due squadre si sono già affrontate tre volte, con Modena vincente in entrambe le gare disputate tra le mura amiche del PalaPanini.

Modena ha vinto 4 delle ultime 5 partite di girone

ha vinto 4 delle ultime 5 partite di girone Padova si è qualificata superando Verona nell’ultimo turno

si è qualificata superando nell’ultimo turno Chi passa il turno affronterà Milano o Verona in finale

Dal punto di vista delle formazioni, la Valsa Group Modena dovrebbe presentarsi con De Cecco in regia, Buchegger opposto, Gutierrez e Davyskiba in posto 4, Anzani e Mati centrali e Federici libero. Padova, invece, schiererà probabilmente la diagonale Falaschi-Stefani, con Orioli e Porro di banda, Polo e Truocchio centrali e Toscani libero. Il match sarà diretto dagli arbitri Antonella Verrascina e Ubaldo Luciani.

L’incontro sarà trasmesso su DAZN e VolleyballWorld TV, con aggiornamenti in tempo reale disponibili anche su diversi portali sportivi.

La posta in palio è alta: la vincente avrà la possibilità di disputare la finale per il 5º posto, con la concreta chance di un ritorno in Europa per Modena dopo due stagioni di assenza.

In conclusione, la semifinale tra Modena e Padova promette spettacolo e tensione agonistica. Le statistiche sorridono ai padroni di casa, forti di un bilancio favorevole e di una stagione in crescita. Sul fronte quote, anche se non sono riportati numeri precisi, Modena parte da favorita grazie ai precedenti e al fattore campo. Resta da vedere se Padova, reduce da una prestazione convincente contro Verona, saprà ribaltare i pronostici.

