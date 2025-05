Pronostico Milano-Trento: statistiche e analisi playoff LBA

Il ritorno in campo di Josh Nebo rappresenta uno degli elementi chiave per le ambizioni dell’EA7 Emporio Armani Milano in questa fase cruciale della stagione. Dopo un lungo periodo di assenza per infortunio, il centro statunitense è pronto a recitare un ruolo determinante nei playoff della LBA, dove la squadra milanese affronterà Trento nei quarti di finale. La presenza di Nebo potrebbe cambiare gli equilibri e dare nuova linfa a una formazione che ha dovuto fare i conti con numerose difficoltà fisiche durante la regular season.

Milano ritrova solidità con Nebo: statistiche e prospettive

Il cuore della notizia riguarda il ritorno di Nebo e le sue potenzialità nell’economia di Milano. La stagione dei biancorossi è stata segnata da infortuni che hanno spesso costretto coach Messina a modificare gli assetti e a schierare quintetti diversi. L’assenza prolungata del centro, fermo dal dicembre 2024, ha privato la squadra di un riferimento fondamentale sotto canestro, specialmente dopo la vittoria in Supercoppa che aveva alimentato grandi aspettative. Nebo, ex miglior rimbalzista della penultima Eurolega, ha confessato di essersi sentito spaesato al suo rientro, ma di essere ora pronto a offrire un contributo importante, grazie anche alla piena guarigione fisica.

Nebo si dichiara in buone condizioni e determinato a riprendere il ritmo gara.

La squadra milanese si presenta ai playoff con il quinto posto in regular season, una posizione inferiore rispetto agli standard abituali del club ma che potrebbe essere sovvertita grazie al ritorno di tutti gli effettivi. L’obiettivo dichiarato è superare Trento e rilanciare le ambizioni in una Serie A che si conferma altamente competitiva. La fiducia di Nebo nelle possibilità di Milano si fonda sulla ritrovata salute della rosa, anche se il percorso sarà tutt’altro che semplice, soprattutto dovendo giocare con il fattore campo sfavorevole.

In conclusione, il rientro di Josh Nebo rappresenta una variabile fondamentale per le sorti dei playoff dell’EA7 Emporio Armani Milano. Se il centro riuscirà a recuperare pienamente il ritmo partita, la squadra potrà contare su una risorsa preziosa sia in termini difensivi che offensivi. Al momento, le quote delle scommesse non sono indicate, ma la fiducia nell’ambiente milanese sembra solida.

