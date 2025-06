Pronostico Milan-Roma: statistiche, quote e futuro di Chiesa

Il calciomercato estivo si preannuncia ricco di colpi di scena, con Federico Chiesa protagonista delle ultime indiscrezioni che lo vedono al centro dell’interesse di grandi club italiani. Dopo una stagione difficile in Premier League con il Liverpool, l’attaccante potrebbe tornare in Serie A per rilanciarsi e riconquistare una maglia da titolare anche in nazionale. I bookmaker monitorano con attenzione la situazione, aggiornando le quote sulle possibili destinazioni del talento italiano.

Quote e statistiche: Milan favorito per il possibile ritorno di Chiesa in Italia

Secondo le ultime quotazioni dei principali operatori di scommesse, il Milan emerge come la destinazione più probabile per Federico Chiesa. La quota attuale per un suo trasferimento in rossonero si attesta a 2,75, in calo rispetto al 3 delle scorse settimane, segno di un interesse crescente da parte della società di Massimiliano Allegri. Questo valore riflette il movimento del mercato e la volontà dei dirigenti milanisti di rafforzare la rosa con un profilo di alto livello, soprattutto per affrontare al meglio la prossima stagione in campionato e nelle competizioni europee.

Chiesa ha collezionato soltanto sei presenze in Premier League con il Liverpool , un dato che alimenta le voci su una sua partenza.

ha collezionato soltanto sei presenze in con il , un dato che alimenta le voci su una sua partenza. Il tecnico della nazionale, Rino Gattuso , ha sottolineato l’importanza per Chiesa di ritrovare continuità di gioco per poter tornare protagonista anche in azzurro.

, ha sottolineato l’importanza per di ritrovare continuità di gioco per poter tornare protagonista anche in azzurro. La sinergia tra Chiesa e Allegri, già sperimentata ai tempi della Juventus, potrebbe favorire un rapido adattamento dell’attaccante al nuovo contesto.

Non va però sottovalutato l’interesse della Roma, guidata da Gian Piero Gasperini, che rimane una delle pretendenti principali nonostante le difficoltà nel finalizzare l’operazione. Al momento, le quote per vedere Chiesa in giallorosso sono fissate a 4, un indicatore di una trattativa possibile ma meno probabile rispetto all’opzione Milan. La Roma cerca rinforzi di qualità per il reparto offensivo e il profilo di Chiesa risponde perfettamente alle esigenze del club capitolino. Tuttavia, la concorrenza dei rossoneri rende la corsa ancora più incerta e avvincente.

In conclusione, il futuro di Federico Chiesa resta uno dei temi più caldi del mercato, con il Milan attualmente favorito dai bookmaker a quota 2,75, seguito dalla Roma a quota 4. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale maglia indosserà nella prossima stagione. Segui i nostri aggiornamenti per restare sempre informato sulle trattative e le analisi dei principali movimenti di mercato!