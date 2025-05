Pronostico Milan-Bologna: statistiche, quote e analisi completa

La sfida tra Milan e Bologna rappresenta uno degli incontri più attesi della giornata di Serie A, con entrambe le squadre in lotta per obiettivi importanti di classifica. Gli appassionati e gli scommettitori guardano con grande interesse a questo match, che si preannuncia equilibrato e ricco di spunti sia dal punto di vista tecnico sia delle opportunità di pronostico. In questo articolo analizziamo le statistiche più rilevanti e le quote offerte dai principali bookmaker, fornendo un quadro completo delle possibilità per chi desidera seguire o scommettere sulla partita.

Statistiche recenti e quote: Milan leggermente favorito a San Siro

L’analisi delle ultime prestazioni e delle statistiche storiche evidenzia il buon momento del Milan, reduce da tre vittorie consecutive e deciso a mantenere la serie positiva davanti al proprio pubblico. La squadra allenata da Conceição punta a chiudere la stagione nel migliore dei modi, sfruttando la solidità e l’entusiasmo dell’Olimpico di San Siro. Dall’altra parte, il Bologna arriva alla sfida con una striscia di quattro partite senza sconfitte e la motivazione di continuare a inseguire un piazzamento europeo.

Nei 187 precedenti storici, il Milan ha prevalso 87 volte contro le 53 vittorie del Bologna , mentre i pareggi sono stati 47.

ha prevalso 87 volte contro le 53 vittorie del , mentre i pareggi sono stati 47. L’ultimo confronto diretto, disputato a febbraio, ha visto il Bologna imporsi per 2-1.

imporsi per 2-1. Negli ultimi cinque incroci, il Bologna ha sempre subito almeno una rete dal Milan .

ha sempre subito almeno una rete dal . Nelle ultime quattro trasferte, il Bologna ha fatto registrare sempre il segno “No Goal”.

Le quote dei bookmaker riflettono l’equilibrio della partita: la vittoria del Milan è offerta in media a 2.50, mentre il successo del Bologna si attesta intorno a 2.80. Gli operatori suggeriscono una gara con poche reti, come confermato dalle quote leggermente più basse per l’Under 2.5 rispetto all’Over 2.5. Anche l’opzione “No Goal” è considerata probabile, dati i recenti precedenti e la solidità difensiva mostrata da entrambe le squadre in questa fase del campionato.

Per quanto riguarda il risultato esatto, tra i più probabili spiccano l’1-0 e il 2-0 a favore del Milan, segno di una partita che potrebbe essere decisa da episodi e giocate individuali.

In conclusione, Milan-Bologna si preannuncia come una sfida combattuta, in cui il fattore campo potrebbe giocare un ruolo a favore dei rossoneri. Le quote sottolineano l’equilibrio e la possibilità di una gara con poche marcature. Per chi segue il mondo delle scommesse, particolare attenzione va riservata alle opzioni Under 2.5 e No Goal, che trovano riscontro sia nelle statistiche recenti sia nelle valutazioni dei bookmaker. Consulta regolarmente le nostre analisi per non perderti aggiornamenti e approfondimenti sulle principali sfide della Serie A!