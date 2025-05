Pronostico Milan-Bologna: statistiche, precedenti e analisi

La Serie A si prepara a vivere una delle sue sfide più interessanti della 36ª giornata: Milan e Bologna si affronteranno a San Siro in una partita che promette spettacolo e tensione. Oltre alla posta in palio per la classifica, l’attenzione è puntata sulla designazione arbitrale: sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli a dirigere l’incontro. Le statistiche e i precedenti con le due squadre rendono questa scelta ancora più intrigante per appassionati e scommettitori.

Statistiche favorevoli al Milan con l’arbitro Marinelli

Il prossimo match tra Milan e Bologna sarà il sesto incrocio tra i rossoneri e l’arbitro Marinelli. Un dato interessante emerge subito: il debutto assoluto di Marinelli con il Milan avvenne proprio in una gara interna contro il Bologna nella stagione 2021/2022, poi culminata con la conquista dello Scudetto da parte dei rossoneri. Quella partita si concluse con un pareggio a reti bianche, l’unica occasione in cui il Milan non ha ottenuto i tre punti con Marinelli alla direzione.

Ecco il bilancio dei precedenti del Milan con Marinelli:

5 vittorie

1 pareggio

0 sconfitte

Le vittorie sono state ottenute contro Udinese, Monza, Sassuolo e due volte contro l’Hellas Verona. L’ultimo precedente risale alla trasferta pre-natalizia a Verona, decisa da un gol di Reijnders per uno 0-1 a favore dei rossoneri.

Per quanto riguarda il Bologna, il bilancio con Marinelli è più equilibrato:

3 vittorie

3 pareggi

2 sconfitte

Questi dati offrono spunti interessanti anche per chi segue le quote delle scommesse sportive, dato che la designazione di Marinelli potrebbe influenzare le previsioni degli scommettitori.

In conclusione, il prossimo incontro tra Milan e Bologna non sarà soltanto una questione di classifica, ma anche un nuovo capitolo di una serie di precedenti che sorridono nettamente ai rossoneri quando a dirigere è Livio Marinelli. Le statistiche parlano chiaro: il Milan con questo arbitro ha quasi sempre trovato la vittoria, mentre il Bologna mostra un andamento più variabile. Gli appassionati di scommesse possono trovare in questi dati un elemento in più per orientare le proprie scelte.

