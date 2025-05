Pronostico Milan-Bologna: statistiche e analisi dei protagonisti

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna si preannuncia come una sfida ricca di spunti, soprattutto per quanto riguarda i protagonisti in attacco. Dopo una stagione vissuta da comprimari, sia Luka Jovic che Thijs Dallinga si giocano la maglia da titolare nella partita più importante dell’anno. In questo articolo analizziamo come i due attaccanti siano riusciti a conquistare la fiducia dei rispettivi allenatori e perché potrebbero essere decisivi all’Olimpico.

Jovic e Dallinga: numeri e statistiche verso la finale

La notizia principale riguarda la probabile titolarità di Jovic e Dallinga nella finale di Coppa Italia, due giocatori che fino a poche settimane fa sembravano destinati a ruoli marginali. Entrambi hanno vissuto una stagione segnata da alti e bassi:

Jovic ha dovuto affrontare problemi fisici, in particolare una pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo per lunghi periodi.

ha dovuto affrontare problemi fisici, in particolare una pubalgia che lo ha tenuto lontano dal campo per lunghi periodi. Nelle ultime sei partite di campionato, Jovic ha però giocato da titolare in cinque occasioni, segnando due gol importanti contro Napoli e Fiorentina .

ha però giocato da titolare in cinque occasioni, segnando due gol importanti contro e . Decisivo il suo contributo nella semifinale di ritorno contro l’Inter, con una doppietta nello 0-3 finale per il Milan.

Per quanto riguarda Dallinga:

Arrivato dal Tolosa per 15 milioni di euro, era stato accolto come grande colpo di mercato dal Bologna .

per 15 milioni di euro, era stato accolto come grande colpo di mercato dal . In campionato, però, ha segnato solo due reti in trenta presenze, pagando l’adattamento al nuovo calcio e la concorrenza di Castro .

. I numeri cambiano se si considera la Coppa Italia : tre reti in tre presenze, con due gol in semifinale e uno in finale contro l’ Empoli .

: tre reti in tre presenze, con due gol in semifinale e uno in finale contro l’ . In Champions League ha segnato nella storica vittoria sul Borussia Dortmund, la prima per il Bologna nella massima competizione europea dopo sessant’anni.

Nella tabella seguente è possibile confrontare le loro statistiche stagionali:

Giocatore Presenze (Campionato) Gol (Campionato) Gol (Coppa Italia) Gol (Europa/Champions) Jovic 5 (ultime 6) 2 2 (in semifinale) 0 Dallinga 30 2 3 1

Le condizioni fisiche di Castro, non ottimali dopo un infortunio, spingono Dallinga verso la titolarità. Il giovane olandese, già protagonista in Coppa di Francia, potrà contare sull’esperienza delle finali e sulla fiducia dell’allenatore Vincenzo Italiano.

La finale di Coppa Italia tra Milan e Bologna sarà una sfida da non perdere anche per gli appassionati di statistiche e pronostici. Jovic e Dallinga rappresentano due storie di riscatto, pronti a lasciare il segno in una partita che potrebbe cambiare le loro carriere.