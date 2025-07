Pronostico Los Angeles FC-Galaxy: statistiche e analisi top

Il prossimo incontro tra Los Angeles FC e Los Angeles Galaxy, valido per la MLS, rappresenta un momento cruciale della stagione per entrambe le squadre. Il match, in programma nella notte tra sabato e domenica alle 04:30, vedrà i padroni di casa impegnati a consolidare la loro posizione in classifica e a proseguire la serie di risultati positivi. Dall’altro lato, gli ospiti cercheranno disperatamente punti per evitare di restare ancorati all’ultimo posto della graduatoria.

Le statistiche impietose dei Galaxy e la rincorsa dei Los Angeles FC

La situazione in classifica per le due formazioni non potrebbe essere più diversa. I Los Angeles FC, dopo il rientro dal Mondiale per Club, hanno rapidamente ritrovato lo smalto vincente: dopo una sconfitta iniziale con Vancouver, hanno infilato tre vittorie consecutive che hanno permesso di risalire la graduatoria, con il vantaggio di avere ancora tre partite da recuperare rispetto agli avversari diretti.

Los Angeles FC : serie positiva di tre vittorie, sogno vetta a portata di mano.

: serie positiva di tre vittorie, sogno vetta a portata di mano. Los Angeles Galaxy : ultimi in classifica con 15 punti in 23 partite.

: ultimi in classifica con 15 punti in 23 partite. Difesa dei Galaxy: 45 reti subite, peggior dato dell’intera lega.

Attacco dei Galaxy: 25 gol realizzati, non il peggiore ma insufficiente per risalire.

Le statistiche sottolineano la fragilità difensiva dei Galaxy, che spesso concedono spazi invitanti agli attaccanti avversari. I Los Angeles FC avranno quindi la concreta possibilità di sfruttare questi punti deboli, soprattutto davanti al proprio pubblico, per ottenere una nuova vittoria che potrebbe proiettarli nelle zone altissime della classifica.

Squadra Punti Gol Fatti Gol Subiti Los Angeles FC – – – Los Angeles Galaxy 15 25 45

Le formazioni probabili prevedono per i padroni di casa il tridente Dilrosun, Ordaz e Bouanga, mentre tra gli ospiti spiccano Pec e Matheus Nascimento in avanti.

In conclusione, il pronostico pende decisamente verso i Los Angeles FC, forti della miglior forma fisica e tecnica, oltre che di una classifica favorevole. Le principali piattaforme di scommesse quotano la vittoria dei padroni di casa a 1.55, mentre l’opzione “GOL” (entrambe le squadre segnano) è offerta a 1.60. Il match promette reti e spettacolo, con la possibilità concreta che entrambe le squadre vadano a segno e che il risultato finale superi i tre gol complessivi.

