Pronostico Liverpool-Tottenham: statistiche e quote Premier League

Il confronto tra Liverpool e Tottenham si preannuncia decisivo per le sorti della Premier League. I padroni di casa, infatti, sono a un solo punto dal titolo inglese e potrebbero festeggiare davanti al proprio pubblico di Anfield. Gli Spurs, invece, vivono una delle stagioni più difficili degli ultimi anni e si trovano lontani dalle posizioni di vertice, con il rischio di registrare il peggior piazzamento degli ultimi trent’anni. In questo articolo analizziamo statistiche, quote e principali pronostici della sfida.

Il Liverpool verso il ventesimo titolo: statistiche e quote attuali

Il Liverpool arriva al match forte di sei vittorie consecutive in casa, mantenendo imbattuto il proprio stadio da settembre e con una solida leadership in classifica. I Reds hanno ottenuto 12 vittorie su 14 ad Anfield in questa stagione di Premier League. In termini di precedenti, il Liverpool si è imposto 33 volte contro il Tottenham, che conta solo 15 successi e 17 pareggi totali.

Punti attuali del Liverpool : 79

: Punti attuali del Tottenham : 37

: Ultime sei partite in casa del Liverpool : 6 vittorie

: 6 vittorie Ultima vittoria per il Liverpool : 1-0 contro il Leicester City

: 1-0 contro il Ultima sconfitta del Tottenham: contro il Nottingham Forest

Le quote dei principali operatori vedono i padroni di casa fortemente favoriti: la vittoria del Liverpool è quotata a 1.25, mentre un successo del Tottenham arriva fino a 9.25. Anche il pareggio appare poco probabile, fissato a 6.50. Gli esperti suggeriscono come scommessa interessante il segno “1 + Under 3.5” a quota 2.70 o il risultato esatto 2-1, 3-1 o 4-1 per i Reds a 3.60.

Entrambe le squadre hanno una discreta propensione al gol, anche se il Liverpool si esprime meglio nella ripresa, vantando il maggior numero di reti segnate nel secondo tempo in campionato. Il Tottenham, pur vivendo una stagione negativa, è riuscito a segnare in sette delle ultime dieci gare e il 61% delle sue partite in questa Premier League ha visto entrambe le squadre andare a segno.

Per quanto riguarda le probabili formazioni, il Liverpool dovrebbe schierare Alisson, Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Tsimikas, Gravenberch, Mac Allister, Salah, Szoboszlai, Gakpo e Jota; il Tottenham risponde con Vicario, Porro, Romero, Van de Ven, Udogie, Bergwijn, Bentancur, Maddison, Johnson, Tel e Solanke.

Il focus del match è senza dubbio sulla possibilità per i Reds di festeggiare il ventesimo titolo con quattro giornate d’anticipo.

La sfida tra Liverpool e Tottenham rappresenta un appuntamento chiave della stagione: i padroni di casa godono del favore dei pronostici grazie alle prestazioni recenti e alla solidità casalinga. Le quote confermano un netto vantaggio per il Liverpool (1.25), mentre il Tottenham appare sfavorito (9.25). Interessanti anche le opzioni relative ai gol, con l’Over 2.5 dato a 1.30 e il “Gol” a 1.62. Segui il nostro approfondimento per scoprire tutti i dettagli sulle prossime partite e rimanere aggiornato sulle analisi più complete della Premier League!