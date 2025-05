Pronostico Liverpool – Crystal Palace: statistiche e analisi finali

La Premier League 2024/25 si chiude con una sfida dal sapore speciale: Liverpool contro Crystal Palace, in programma il 25 maggio 2025 alle ore 17:00 ad Anfield. L’ultima giornata del campionato inglese vedrà affrontarsi due squadre reduci da una stagione memorabile, con i Reds già campioni d’Inghilterra e le Eagles fresche vincitrici della FA Cup e qualificate per la prima volta in Europa League. Sarà una partita senza particolari pressioni, ma che promette spettacolo e tanti gol tra due formazioni ormai sazie ma desiderose di chiudere in bellezza.

Liverpool favorito, ma occhio alle statistiche recenti contro il Crystal Palace

Il match tra Liverpool e Crystal Palace rappresenta non solo la chiusura del campionato, ma anche una vetrina per due squadre che hanno saputo imporsi nel panorama inglese quest’anno. I Reds, guidati da Slot, festeggeranno davanti al proprio pubblico il titolo conquistato con largo anticipo, mentre le Eagles di Glasner celebrano uno storico trionfo in FA Cup ottenuto battendo il Manchester City a Wembley. L’ultimo precedente tra queste due squadre, disputato a campi invertiti, ha visto il successo di misura del Liverpool per 1-0 grazie al gol di Diogo Jota.

Il Liverpool non vince ad Anfield contro il Crystal Palace dal 18 settembre 2021 (3-0).

Negli ultimi tre confronti diretti si sono registrati due pareggi e una vittoria del Palace.

Le quote dei bookmaker riflettono il favore verso i padroni di casa: la vittoria dei Reds è quotata a 1.40, il pareggio a 6.00 e il successo delle Eagles poco sotto, a 5.75. Un dato significativo, considerando che entrambe le squadre sono senza più obiettivi di classifica e potrebbero offrire una gara aperta e ricca di gol. Il pronostico suggerisce una partita spettacolare: Over 3.5 e almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni vedranno il Liverpool schierato con il consueto 4-2-3-1: Alisson; Bradley, Konate, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Salah, Szoboszlai, Diaz; Gakpo. Il Crystal Palace risponde con un 3-4-2-1: Henderson; Clyne, Lacroix, Guehi; Munoz, Wharton, W. Hughes, Mitchell; I. Sarr, Eze; Mateta.

La partita tra Liverpool e Crystal Palace promette emozioni e spettacolo, soprattutto perché entrambe le squadre hanno già raggiunto i loro obiettivi stagionali. Le quote fissate dai bookmaker vedono nettamente favoriti i Reds (1.40), ma attenzione alla voglia di stupire delle Eagles (5.75). Il pronostico suggerisce una gara ricca di reti e aperta a ogni risultato.

