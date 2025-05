Pronostico Liverpool-Arsenal: statistiche, quote e analisi top

Il confronto tra Liverpool e Arsenal, in programma l’11 maggio 2025 alle ore 17:30 ad Anfield, si preannuncia come uno degli eventi più attesi del terz’ultimo turno di Premier League. Una stagione che ha già visto i Reds laurearsi campioni con due settimane di anticipo, mentre i Gunners, reduci dall’eliminazione in Champions League, cercano di chiudere nel migliore dei modi un’annata senza trofei. Le aspettative sono alte sia tra gli appassionati di calcio sia tra gli osservatori delle scommesse sportive, grazie anche alle quote particolarmente equilibrate offerte dai principali bookmaker.

Statistiche recenti e trend ad Anfield: equilibrio e spettacolo

L’ultimo incontro tra Liverpool e Arsenal si è concluso con un pareggio per 2-2, una tendenza che si conferma anche negli ultimi tre precedenti disputati ad Anfield, tutti terminati in parità. Nel match d’andata, le marcature sono state realizzate da Saka, Van Dijk, Merino e Salah, sottolineando la prolificità offensiva di entrambe le squadre. Un dato interessante riguarda i Gunners, che non riescono a imporsi sul campo dei Reds dal 2 settembre 2012, quando vinsero 2-0. Questo trend rende la sfida ancora più incerta, con gli ospiti che, pur motivati dalla possibilità di consolidare il secondo posto e la qualificazione in Champions, dovranno superare il tabù Anfield.

Liverpool già campione, ma reduce da una sconfitta contro il Chelsea

già campione, ma reduce da una sconfitta contro il Arsenal eliminato dalla Champions League dal PSG

eliminato dalla dal Ultime tre sfide ad Anfield : tre pareggi consecutivi

: tre pareggi consecutivi Ultima vittoria dell’Arsenal ad Anfield: settembre 2012

Esito Quota Vittoria Liverpool 2.00 Vittoria Arsenal 3.60 Pareggio 3.60

L’analisi delle quote evidenzia un equilibrio sostanziale: la vittoria dei padroni di casa è quotata a 2.00, mentre sia il successo degli ospiti che il pareggio sono proposti a 3.60. Gli indicatori suggeriscono una partita ricca di gol (Over 2.5) e la probabilità che entrambe le squadre vadano a segno (Goal).

In conclusione, Liverpool e Arsenal si preparano a una sfida dal grande fascino e dalle molteplici incognite. I Reds, pur senza particolari pressioni, vorranno onorare il titolo appena conquistato, mentre i Gunners cercheranno di rompere il digiuno ad Anfield per blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Le quote attuali promettono equilibrio e spettacolo, lasciando margini di incertezza che rendono il confronto ancora più interessante anche dal punto di vista delle scommesse sportive. Consulta i nostri approfondimenti per scoprire tutte le analisi e restare aggiornato sulle prossime partite di Premier League!