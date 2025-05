Pronostico Lisciani Teramo-Jesi: statistiche e analisi playoff

La Serie B di calcio a 5 entra nel vivo con i playoff e l’attesa è alle stelle per la sfida tra Lisciani Teramo e Jesi. La partita di andata dei quarti di finale, in programma al Pala Acquaviva, promette spettacolo e grande partecipazione di pubblico, con il palazzetto che si prevede tutto esaurito. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo aver sovvertito i pronostici nel turno precedente, rendendo la sfida ancora più incerta e interessante.

Statistiche Jesi: difesa solida e attacco prolifico

Il Jesi ha chiuso la regular season al quarto posto del girone D con 34 punti, solo 4 in più rispetto agli abruzzesi. I marchigiani si sono distinti per il loro rendimento esterno, raccogliendo 16 punti su 10 trasferte, secondo miglior dato del girone. La difesa è uno dei punti di forza della squadra: con 56 gol subiti, è la terza migliore retroguardia del raggruppamento. In attacco spiccano invece le 70 reti messe a segno, molte delle quali portano la firma di giocatori esperti come Marco Belloni, ex Manfredonia in Serie A, e l’intramontabile Piersimoni, autore di ben 19 gol in stagione.

Jesi : 34 punti in regular season

: 34 punti in regular season Secondo miglior rendimento esterno: 16 punti in 10 gare

Terza difesa del girone: 56 gol subiti

Attacco prolifico: 70 gol realizzati

Piersimoni: 19 gol individuali

Per quanto riguarda il Lisciani Teramo, la squadra arriva con il morale alto dopo aver eliminato il Chieti al primo turno, ribaltando i pronostici grazie alle prestazioni decisive della coppia Di Blasio – Lancia. Entrambi sono stati protagonisti in tutte le 8 reti segnate contro i teatini tra gol e assist. Tuttavia, i biancorossi dovranno fare i conti con le assenze pesanti di Alessio Ferretti per infortunio e di Giuseppe Cavalli per squalifica, lasciando a mister Di Domenico poche rotazioni disponibili.

Squadra Punti Gol fatti Gol subiti Top scorer Jesi 34 70 56 Piersimoni (19) Lisciani Teramo 30 – – Di Blasio – Lancia

Nei due precedenti stagionali si è registrato un equilibrio perfetto: 3-3 all’andata al Pala Acquaviva e vittoria per 4-3 degli jesini nel ritorno al Pala Triccoli. Ora, però, i playoff azzerano tutto e si riparte da capo.

La sfida tra Lisciani Teramo e Jesi si annuncia equilibrata e ricca di spunti. I precedenti stagionali suggeriscono partite combattute e ricche di gol, mentre le statistiche premiano leggermente la solidità degli ospiti. In assenza di quote ufficiali per la sfida, si può comunque prevedere un incontro aperto a qualsiasi risultato grazie allo stato di forma delle due squadre. Per seguire tutte le evoluzioni e restare aggiornato sulle analisi più dettagliate dei playoff, consulta regolarmente la nostra sezione dedicata al calcio a 5!

